Дети и киллеры

Лондонский туманный скандал о несостоявшемся убийце Березовского, который использовал ребенка в качестве прикрытия, заставил корреспондента «АН» провести собственное расследование. В результате выяснилось, что такой почерк характерен прежде всего для итальян­ской мафии и российских ОПГ. Но не для профессионалов.

АКСУ под младенцем



...ПОЗДНЕЙ осенью в начале 90‑х годов неподалеку от парадного входа Центра международной торговли прогуливалась семья – муж, жена и ребенок в коляске. Место для прогулки с ребенком, казалось бы, было выбрано не очень удачно. Шум моторов автомобилей, выхлопные газы. Но охрана решила, что эта парочка поджидает кого-то из постояльцев гостиницы или посетителей многочисленных офисов коммерческих фирм. Ребенок в коляске спал, лицо его было прикрыто уголком пеленки. «Родители» и в самом деле ждали. Когда на улицу вышел один из русских начинающих бизнесменов, папаша вытащил укороченный автомат Калашникова из-под полы пальто, а «мамаша» – такое же оружие из-под ребенка. Огонь открыли из двух стволов. Бизнесмен скончался на месте, а убийцы, бросив коляску и автоматы, стремительно убежали к машине, которая остановилась неподалеку.

Их не поймали. Кстати, «мамаша» оказалась переодетым в женщину бандитом. Ребенок – куклой-тренажером (такие сейчас активно рекламируют по ТВ). Следствие тогда так и не дало результатов. Кроме одного – по аналогичной схеме в конце 80-х в Прибалтике был убит криминальный авторитет, который приобщился к контрабанде металлов за рубеж из России.

– Это не вписывается в схему работы профессионалов, – сказали мне представители ФСБ России, которые разрабатывают лидеров криминального мира. Эти два убийства, по нашим данным, были совершены представителями оргпреступных группировок, деливших сферы влияния. Но вообще-то профессиональный киллер, из оборотней, которые раньше трудились в спецслужбах или получили определенную выучку в войсках, прежде всего заботится о том, чтобы о его миссии знало как можно меньше людей. А уж женщины и дети – ни в коем случае! Только ради прикрытия, камуфляжа… Хотя… По­спрашивайте ветеранов ГУБОПа из МВД.

Что же касается лондонского инцидента с Березовским – от комментариев отказались, послав корреспондента «АН» в… Лондон.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В ХОДЕ подготовки этого материала один из высокопоставленных офицеров МВД, не пожелавший называть себя, сказал мне: «Использовать ребенка для совершения убийства – характерный почерк бандитов. И Березовскому не надо бы раздувать скандал из лондонского инцидента, а лучше разобраться с российской братвой, у которой к нему есть немало претензий, а может, даже и с итальянцами. Пусть он сам голову ломает, а не втягивает в это политиков…»

Лагерная романтика



ДЕЙСТВУЮЩИЕ борцы с оргпреступностью из МВД РФ тоже не смогли припомнить, чтобы киллеры при заказных убийствах прибегали к помощи детей в качестве прикрытия, а уж тем более в качестве исполнителей. По крайней мере, никаких доказанных случаев не было.

А вот ветераны вспомнили интересные вещи. Даже парадоксальные. О том, например, как некоторые воры в законе, выйдя из лагерей на волю, здесь, на свободе, создавали свои лагеря и приезжали туда с инспекционными визитами.

– Это еще в последние годы советской власти было, – рассказывает Дмитрий Медведев, полковник милиции в отставке, в прошлом руководитель подразделения ГУБОП МВД СССР по борьбе с лидерами криминальных группировок, – на Дальнем Востоке, например, воры в законе Джем и Пудель создавали на деньги общака детские лагеря, альтернативные пионерским. И вели там воспитательную работу.

...Джем и Пудель, как рассказывают оперативники, организовали два молодежных лагеря. Один был на небольшом амур­ском острове Малайкин. В летнее время туда посменно заезжали до 50 подростков. Там был жесткий распорядок дня, активные тренировки на природе и военизированные игры. Занятия проводили люди, которые имели от двух до пяти судимостей. Милиция проводила там проверку, но ничего криминального не обнаружила.

– И хотя нам ясно было, что там готовят «пехоту» для оргпреступных группировок, – рассказывает Медведев, – доказать мы ничего не могли. Никакого оружия там не нашли…

Кстати, уже позже подобные лагеря создавались и руководителями «уралмашевской» группировки в окрестностях Екатеринбурга. И во всех случаях основной и официально декларированной идеей братвы было отлучение детей из неблагополучных семей от улицы и от наркомании.

А сейчас подобными вещами уже никто не интересуется. Мы внимательно изучали международный опыт. И пришли к выводу, что детей в качестве убийц чаще всего привлекает итальянская мафия. Правосудие к несовершеннолетним более милостиво, к тому же там использовались и национальные особенности, закон вендетты, например.

КСТАТИ

В МОСКВЕ в 2001 г. киллер, выполнив заказ, выбросил ствол с глушителем на территорию детского сада. Дети на прогулке заинтересовались интересной игрушкой. Саша Уланов, захотевший взглянуть на пистолет, схватился за глушитель и стал тянуть его на себя. Раздался выстрел. Пуля попала Саше в живот. К сожалению, спасти мальчика не удалось: примерно через 3 часа он скончался.