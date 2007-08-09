//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал

Дети и киллеры

№ 32(66) от 09.08.2007 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]

Дети и киллеры

 Лондонский туманный скандал о несостоявшемся убийце Березовского, который использовал ребенка в качестве прикрытия, заставил корреспондента «АН» провести собственное расследование. В результате выяснилось, что такой почерк характерен прежде всего для итальян­ской мафии и российских ОПГ. Но не для профессионалов.

АКСУ под младенцем

 ...ПОЗДНЕЙ осенью в начале 90‑х годов неподалеку от парадного входа Центра международной торговли прогуливалась семья – муж, жена и ребенок в коляске. Место для прогулки с ребенком, казалось бы, было выбрано не очень удачно. Шум моторов автомобилей, выхлопные газы. Но охрана решила, что эта парочка поджидает кого-то из постояльцев гостиницы или посетителей многочисленных офисов коммерческих фирм. Ребенок в коляске спал, лицо его было прикрыто уголком пеленки. «Родители» и в самом деле ждали. Когда на улицу вышел один из русских начинающих бизнесменов, папаша вытащил укороченный автомат Калашникова из-под полы пальто, а «мамаша» – такое же оружие из-под ребенка. Огонь открыли из двух стволов. Бизнесмен скончался на месте, а убийцы, бросив коляску и автоматы, стремительно убежали к машине, которая остановилась неподалеку.

 Их не поймали. Кстати, «мамаша» оказалась переодетым в женщину бандитом. Ребенок – куклой-тренажером (такие сейчас активно рекламируют по ТВ). Следствие тогда так и не дало результатов. Кроме одного – по аналогичной схеме в конце 80-х в Прибалтике был убит криминальный авторитет, который приобщился к контрабанде металлов за рубеж из России.

 – Это не вписывается в схему работы профессионалов, – сказали мне представители ФСБ России, которые разрабатывают лидеров криминального мира.  Эти два убийства, по нашим данным, были совершены представителями оргпреступных группировок, деливших сферы влияния. Но вообще-то профессиональный киллер, из оборотней, которые раньше трудились в спецслужбах или получили определенную выучку в войсках, прежде всего заботится о том, чтобы о его миссии знало как можно меньше людей. А уж  женщины и дети – ни в коем случае! Только ради прикрытия, камуфляжа… Хотя… По­спрашивайте ветеранов ГУБОПа из МВД.

 Что же касается лондонского инцидента с Березовским – от комментариев отказались, послав корреспондента «АН» в… Лондон.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

 В ХОДЕ подготовки этого материала один из высокопоставленных офицеров МВД, не пожелавший называть себя, сказал мне: «Использовать ребенка для совершения убийства – характерный почерк бандитов. И Березовскому не надо бы раздувать скандал из лондонского инцидента, а лучше разобраться с российской братвой, у которой к нему есть немало претензий, а может, даже и с итальянцами. Пусть он сам голову ломает, а не втягивает в это политиков…»

Лагерная романтика

 ДЕЙСТВУЮЩИЕ борцы с оргпреступностью из МВД РФ тоже не смогли припомнить, чтобы киллеры при заказных убийствах прибегали к помощи детей в качестве прикрытия, а уж тем более в качестве исполнителей. По крайней мере, никаких доказанных случаев не было.

 А вот ветераны вспомнили интересные вещи. Даже парадоксальные. О том, например, как некоторые воры в законе, выйдя из лагерей на волю, здесь, на свободе, создавали свои лагеря и приезжали туда с инспекционными визитами.

 – Это еще в последние годы советской власти было, – рассказывает Дмитрий Медведев, полковник милиции в отставке, в прошлом руководитель подразделения ГУБОП МВД СССР по борьбе с лидерами криминальных группировок, – на Дальнем Востоке, например, воры в законе Джем и Пудель создавали на деньги общака детские лагеря, альтернативные пионерским. И вели там воспитательную работу.

 ...Джем и Пудель, как рассказывают оперативники, организовали два молодежных лагеря. Один был на небольшом амур­ском острове Малайкин. В летнее время туда посменно заезжали до 50 подростков. Там был жесткий распорядок дня, активные тренировки на природе и военизированные игры. Занятия проводили люди, которые имели от двух до пяти судимостей. Милиция проводила там проверку, но ничего криминального не обнаружила.

 – И хотя нам ясно было, что там готовят «пехоту» для оргпреступных группировок, – рассказывает Медведев, – доказать мы ничего не могли. Никакого оружия там не нашли…

 Кстати, уже позже подобные лагеря создавались и руководителями «уралмашевской» группировки в окрестностях Екатеринбурга. И во всех случаях основной и официально декларированной идеей братвы было отлучение детей из неблагополучных семей от улицы и от наркомании.

 А сейчас подобными вещами уже никто не интересуется. Мы внимательно изучали международный опыт. И пришли к выводу, что детей в качестве убийц чаще всего привлекает итальянская мафия. Правосудие к несовершеннолетним более милостиво, к тому же там использовались и национальные особенности, закон вендетты, например.

КСТАТИ

 В МОСКВЕ в 2001 г. киллер, выполнив заказ, выбросил ствол с глушителем на территорию детского сада. Дети на прогулке заинтересовались интересной игрушкой. Саша Уланов, захотевший взглянуть на пистолет, схватился за глушитель и стал тянуть его на себя. Раздался выстрел. Пуля попала Саше в живот. К сожалению, спасти мальчика не удалось: примерно через 3 часа он скончался.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать»

«Когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать»

«Турция намерена приступить к реализации собственного плана операции к востоку от Евфрата в Сирии, если ей не удастся договориться с США», - заявил президент страны Эрдоган. О наших партнерах размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//В мире

Российский политолог озвучил выгоду США от организации Евромайдана на Украине

Российский политолог озвучил выгоду США от организации Евромайдана на Украине

Политический эксперт Владимир Жарихин рассказал, какую цель преследовали Соединенные Штаты, организовывая в 2013 году Евромайдан на Украине. По данному вопросу аналитик высказался на пресс-конференции.

//В мире

Космический ответ США на превосходство России в ракетах предсказал экс-разведчик

Космический ответ США на превосходство России в ракетах предсказал экс-разведчик

США намерены ответить на превосходство Российской Федерации в стратегических ракетах, развивая космические технологии. Такую точку зрения высказал в телевизионном эфире Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

//новости партнеров

//В мире

Четыре предполагаемых района начала Третьей мировой войны определили в США

Четыре предполагаемых района начала Третьей мировой войны определили в США

В Соединенных Штатах определили регионы Земли, где в будущем может вспыхнуть Третья мировая война. Соответствующая публикация некоторое время назад появилась на страницах американской прессы.

//В мире

Киевский аналитик раскрыл единственный путь сохранения Донбасса в составе Украины

Киевский аналитик раскрыл единственный путь сохранения Донбасса в составе Украины

Киевский политический эксперт Михаил Погребинский назвал единственный способ сохранить Донецк и Луганск в составе украинского государства. По данному вопросу аналитик высказался, выступая в телевизионном эфире.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Скрытая история «короля АСВ» Владимира Акаева

Скрытая история «короля АСВ» Владимира Акаева

Банкротство банков – сложнейший финансовый процесс, влекущий тяжелые, подчас разрушительные последствия для самих банков и экономики страны в целом. О простых вкладчиках и вспоминать страшно! Однако есть дельцы, для которых банкротство – прибыльный бизнес, в котором существуют свои правила, хитрости, а действуют изворотливые профессионалы.

//Здоровье

Пять способов вовремя распознать инсульт головного мозга посоветовали эксперты

Пять способов вовремя распознать инсульт головного мозга посоветовали эксперты

Специалисты в области медицины рассказали, как вовремя распознать инсульт головного мозга. Соответствующая информация содержится в публикации, выложенной некоторое время назад в российского блогосфере.

//Непознанное

Обнародован гороскоп ученика Павла Глобы для главных счастливчиков сентября

Обнародован гороскоп ученика Павла Глобы для главных счастливчиков сентября

Астролог Влад Росс назвал главных счастливчиков сентября. Это люди, рожденные под знаками Овна, Рака, Весов и Козерога, говорится в материале, опубликованном в отечественном интернет-сегменте.

//В мире

В Италии установили памятник Железному человеку из комиксов

В Италии установили памятник Железному человеку из комиксов

Итальянский скульптор Даниэль Бассо представил памятник Железному человеку, известному персонажу комиксов и герою голливудских фильмов. Работа установлена в городе Форте-деи-Марме.

//Новости партнеров

//Спорт

Алина Загитова пошла в 11 класс, Евгения Медведева - студентка 4 курса

Алина Загитова пошла в 11 класс, Евгения Медведева - студентка 4 курса

Знаменитые фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова начали учебу. Олимпийская чемпионка Алина Загитова пошла в 11 класс. Евгения Медведева - студентка четвертого курса.

//Политика

В Совфеде заявили, что прощать хамство Польше нельзя

В Совфеде заявили, что прощать хамство Польше нельзя

В Совете федерации РФ призвали не прощать Польше ее хамство. С соответствующим заявлением выступил сенатор Андрей Климов, передает в понедельник интернет-версия газеты "Взгляд".

//Новости СМИ2

//Общество

В Турции бывший президента Крыма из-за инсульта был введен в искусственную кому

В Турции бывший президента Крыма из-за инсульта был введен в искусственную кому

Бывший президент Крыма Юрий Мешков во время отдыха в Турции перенес инсульт. Врачи ввели его в искусственную кому. Дочь Мешкова Марианна сообщила: "Разбудили". Моргает. Не говорит и не шевелится. Жив".

//Армия

В Турции назвали условие покупки у РФ дополнительных С-400

В Турции назвали условие покупки у РФ дополнительных С-400

Турция готова приобрести дополнительные С-400 у Российской Федерации при одном условии. Об этом в понедельник заявил глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

//Общество

Четырехлетняя девочка потерялась в электричке в Беларуси, через 20 лет ее нашли в России

Четырехлетняя девочка потерялась в электричке в Беларуси, через 20 лет ее нашли в России

МВД Беларуси рассказало историю о найденной девочке, которая потерялась в электричке Минск – Осиповичи 1 октября 1999 года. Юлии тогда было 4 года. Найти своих родных Юлии Гориной помог ее молодой человек.

//Здоровье

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц

Крайне популярная женская процедура наращивания ресниц оказалась чреватой последствиями и опасной для женского здоровья. Об этом в понедельник сообщает британский таблоид The Sun.

//Общество

Вассерман признался, что данный в молодости обет раньше соблюдать было «тяжеловато», а в нынешнем возрасте легко

Вассерман признался, что данный в молодости обет раньше соблюдать было «тяжеловато», а в нынешнем возрасте легко

Политический консультант, телеведущий Анатолий Вассерман откровенно признался, что данное в юности обещание приятелю отказаться от секса на всю жизнь раньше было выполнять тяжело, а сейчас - легко.

//Криминал

Экс-полицейскому грозит 15 лет тюрьмы за убийство студента

Экс-полицейскому грозит 15 лет тюрьмы за убийство студента

Следствие предъявило новое обвинение бывшему брянскому полицейскому после смерти избитого им студента: теперь экс-правоохранителю грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает СУСК РФ по региону.

//Новости партнеров

//Общество

Медики в Турции признали изъятие органов у скончавшейся 16-летней девушки-россиянки

Медики в Турции признали изъятие органов у скончавшейся 16-летней девушки-россиянки

Медики в Турции признали изъятие органов у скончавшейся 16-летней девушки-россиянки. Отец Софьи Ланшаковой ранее забил тревогу и сообщил, что у девушки, которая умерла в больнице в Турции, изъяли органы.

//В мире

Судно, загоревшееся у берегов Калифорнии, затонуло

Судно, загоревшееся у берегов Калифорнии, затонуло

Загоревшееся у берегов Калифорнии судно Conception сгорело до уровня воды и затонуло в порядка 18 метров от побережья. Об этом вечером в понедельник сообщает RT со ссылкой на телеканал CNN.

//Общество

Мальчика, которого три дня искали в Калужской области, обнаружили мертвым

Мальчика, которого три дня искали в Калужской области, обнаружили мертвым

Мальчика Даниила Артемова, пропавшего в городе Кирове Калужской области три дня назад, нашли мертвым. Тело ребенка обнаружили в местном водоеме.

//Шоу-бизнес

Клара Новикова примерила роль свахи для Бориса Корчевникова

Клара Новикова примерила роль свахи для Бориса Корчевникова

Народная артистка России Клара Новикова предложила телеведущему Борису Корчевникову жениться. Причем, согласно ее словам, кандидатура будущей невесты Бориса у нее уже подобрана.

//Общество

Как продать сельдерей по цене бифштекса, или Не веганам вход запрещен!

Как продать сельдерей по цене бифштекса, или Не веганам вход запрещен!

Эпидемия здорового питания набрала чудовищные обороты. Субкультура веганства вышла за рамки одиночных почитателей и ворвалась зеленым цунами на российский потребительский рынок. И это не гротеск, а правда жизни.

//В мире

Президент Латвии накопил более миллиона евро

Президент Латвии накопил более миллиона евро

Накопления президента Латвии составили более миллиона евро. Об этом свидетельствует поданная им декларация о доходах. Президент Латвии Эгилс Левитс не тратит деньги зря! Он вкладывает свои финансы в фонды, земли, облигации.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ
2

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц
3

В Грузии при столкновении двух автомобилей "Мерседес" пострадали трое россиян
4

Четыре убивающие здоровье человека бытовые привычки перечислили специалисты
5

Два самых эффективных напитка для снижения артериального давления назвали медики

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры