Если он выпал из широких штанин

В столице участились случаи кражи документов. По данным экспертов, каждый 30-й кредит в банках оформляется либо по украденному паспорту, либо на умершего человека. Иногда по потерянным документам мошенники вешают на честных граждан миллионные кредиты, о которых пострадавшие узнают только после того, как им звонят сотрудники банка или - еще хуже - судебные приставы начинают описывать имущество.

В СТОЛИЦЕ очень много фирм, которые занимаются продажей потерянных паспортов и снятых с них ксерокопий, - рассказал «АН» руководитель пресс-службы УБОП ГУВД Москвы Игорь Цирульников. - Сейчас особым спросом пользуются паспорта граждан, приехавших на заработки в Москву из Средней и Восточной Азии. У них, как правило, документ исчезает сразу по прибытии в столицу. А всплывает, когда миграционные службы начинают проверять различные организации, и оказывается, что по такой ксерокопии один и тот же человек с похожей внешностью «работает» в нескольких организациях. Причем у него, разумеется, по ксероксу паспорта оформлено липовое разрешение на работу и временная регистрация. На этом специализируются фирмы-однодневки, которые продают гастарбайтерам копии за 100-200 рублей».

А бывает и так, рассказывают сыщики, что потерял человек паспорт, а ему начинают названивать и вымогать деньги за его возвращение. Потерпевшему предлагается перевести вымогателям деньги через Интернет. «Как правило, просят не больше тысячи рублей, - продолжает Игорь Цирульников. - Многие думают, что проще заплатить эту сумму, чем делать новый паспорт. Доверчивый гражданин и не подозревает, что мошенники НИКОГДА не возвращают документы. Им проще выбросить паспорт, получив деньги». Кроме того, люди, звонящие вам с предложением «документы в обмен на деньги», могут оказаться обычными «разводилами». Увидев ваше объявление в Интернете или в газете с просьбой вернуть паспорт, они звонят по указанному вами же номеру и говорят, что бумаги у них. В подтверждение называют номер паспорта, который несложно выяснить через пиратские базы данных. Получив через Интернет деньги, они не возвращают вам паспорт - потому что у них его нет и никогда не было.

Такое вымогательство - не самое страшное, что может с вами произойти. На утерянные паспорта берут кредиты и регистрируют липовые фирмы. Открыть такую контору за один день (!) при наличии связей в налоговых инспекциях стоит от 1,5 до 7 тыс. рублей. «Ежедневно только в Москве регистрируется до тысячи фирм-однодневок по недействительным паспортам, - сказали «АН»в Управлении по налоговым преступлениям (УНП) ГУВД Москвы. - Как правило, эти предприятия создаются с одной целью - уйти от налогообложения и «отмыть» как можно больше денег. Мошенники работают с такими фирмами не более полугода».

А страдают от этого добропорядочные граждане, которым приходится доказывать, что они непричастны к махинациям и понятия не имели, что являются владельцами фирмы. Чтобы не попасть в такую западню, нужно сразу, как только вы заметили пропажу паспорта, писать заявление в милицию. Предъявив заявление о потере паспорта в ОВД, вы сможете раз и навсегда откреститься от кредитов и липовых фирм, оформленных на ваше имя.

Уникальный аргумент

НЕДАВНО в Москве впервые осудили группу мошенников, получавших потребительские кредиты по утерянным паспортам на протяжении полутора лет. На рынках и в торговых центрах аферисты похищали паспорта и в этот же день оформляли через доверенных лиц в некоторых столичных банках кредиты на покупку бытовой техники. Как правило, сумма займа колебалась от 20 до 30 тыс. рублей. Попались аферисты по чистой случайности. Один из преступников наметил себе очередную жертву, подошел к ней и якобы случайно толкнул, похлопал по карманам в знак извинения и незаметно вытащил из заднего кармана брюк паспорт. Владелец документа схватил за руку воришку и набрал «02».