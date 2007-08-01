«Ласточка», лети!
№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Денис КОРАБЛЕВ, Калининград ]
Очень удивился польский гражданин Чеслав Т., получив повестку от прокуратуры Багратионовского района Калининградской области, но на зов «органов» явился. И рассказал, как его, выпившего, два месяца назад задержала на российско-польской границе милиция.
ТОГДА сотрудник ИВС Евгений Силаев сделал из него «ласточку»: сначала заставил иностранца раздеться до трусов, а затем, надев наручники и привязав ноги к рукам, подвесил к дверной ручке. К счастью, Чеслава вызволил из застенка родственник, который был вместе с ним в Багратионовске. Уехав к себе Польшу, он решил об инциденте молчать. Как же в прокуратуре узнали про издевательства? Оказалось, располагали съемкой с видеокамеры мобильного телефона, которая поступила в прокуратуру из регионального отделения ФСБ. Перепуганный Чеслав заявил, что претензий к своему мучителю не имеет. Так что уголовное дело в отношении Силаева возбуждено по рапорту районного прокурора.
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