«Ласточка», лети!

Очень удивился польский гражданин Чеслав Т., получив повестку от прокуратуры Багратионовского района Калининградской области, но на зов «органов» явился. И рассказал, как его, выпившего, два месяца назад задержала на российско-польской границе милиция.

ТОГДА сотрудник ИВС Евгений Силаев сделал из него «ласточку»: сначала заставил иностранца раздеться до трусов, а затем, надев наручники и привязав ноги к рукам, подвесил к дверной ручке. К счастью, Чеслава вызволил из застенка родственник, который был вместе с ним в Багратионовске. Уехав к себе Польшу, он решил об инциденте молчать. Как же в прокуратуре узнали про издевательства? Оказалось, располагали съемкой с видеокамеры мобильного телефона, которая поступила в прокуратуру из регионального отделения ФСБ. Перепуганный Чеслав заявил, что претензий к своему мучителю не имеет. Так что уголовное дело в отношении Силаева возбуждено по рапорту районного прокурора.