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Бомба в кустах

№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]

Бомба в кустах

Прокуратурой Ростовской области направлено в суд уголовное дело, возбужденное по факту подготовки к убийству мэра города Шахты.

 

 ШАХТИНСКИЙ бизнесмен Борис Долгопятов, по версии следст­вия, имел личную неприязнь к мэру города Сергею Понамаренко. Мэр мешал его коммерческой деятельности. И тогда Долгопятов решил организовать убийство градоначальника.

 В подельники он выбрал местного жителя Андрея Кошелева, предложив ему найти людей, способных за 60 тыс. долл. совершить убийство. Кошелев нашел исполнителя – жителя г. Гуково Вячеслава Коломийца и передал ему схему расположения дома Понамаренко, его фотографии, а также 50 тыс. долл. предоплаты. 10 тыс. оставил себе в качестве комиссионных.

 Коломиец прикупил взрывное устройство – тротиловую шашку с металлическими поражающими элементами, электродетонатор, приемное устройства и пульт дистанционного управления. Все это запрятал в кустах у дома мэра.

 А потом Коломийцу стало стыдно, и он пришел к мэру, рассказав о смертельном сюрпризе в кустах. Бомбу обезвредили сотрудники правоохранительных органов.

 Долгопятова и Кошелева будут судить.

 

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