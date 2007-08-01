На атомные станции поставляются фальшивые детали

В редакцию обратились работники Калининской АЭС (г. Удомля Тверской обл.). В своем письме они сообщают о том, что на атомной станции стали появляться топорно сделанные «запасные части».

ТАК, недавно на АЭС привезли партию выключателей, как будто бы сделанных в Харькове у солидного партнера, но выключатели начали рассыпаться буквально в руках. Еще детали начали путаться в командах, поскольку была явно перепутана схема управления: при включении деталь отключалась, а при отключении радостно включалась… К слову, харьковский производитель сразу же открестился от «дьявольских игрушек». Стали разбираться. И выяснили, что выключатели для АЭС, как и детали для российских самолетов (см. материал «Серые» крылья родины», «АН», 16.11.2006), собирают то ли в гараже, то ли на балконе коммунальной квартиры. Все тот же «дядя Петя и его компань­оны».

– А еще гайки крепления направляющих привода не входят в шлицы, потому что стоят криво, – сообщают в своем письме атомщики, – а главные контакты имеют раковины… Как же работать на атомном объекте с такими вот «подарками»?

А для чего нужны эти самые выключатели? Они обеспечивают высокую надежность в эксплуатации и защиту кабельных линий. Применение выключателей позволяет сэкономить 300 км кабеля на каждом энергоблоке.

Откуда ж прибыли эти «дровишки» для АЭС в Удомле?

– Еще в декабре 2005 г. наша станция заключила договор №1085 на поставку выключателей с ООО «Инженерсервис», – рассказали «Аргументам неделi» на Калининской АЭС. – Юридический адрес этого ООО – г. Подольск Московской области. Со стороны Калининской АЭС договор подписал замдиректора В. Левашов, а за ООО «Инженерсервис» – директор А. Водеников. Но перед тем как появилась подпись Левашова под договором, его завизировали все контролирующие структуры АЭС. Потом прибыла продукция: выключатели А-37494 БУЗ 630 А в количестве 30 шт. и выключатели А-3794 СУЗ 630 А в количестве 30 штук. Стоимость поставки – 1 457 842 руб.

Первые сомнения в качест­ве выключателей появились при их приемке. Эти дефекты выявила комиссия технического освидетельствования.

Но где же создавали сей контрафакт? Поставка выключателей сопровождалась приложенным сертификатом, из которого следовало, что производитель – Харьковский электромеханический завод (ХЭЗ). Письменный запрос ушел в Национальную энергогенерирующую компанию Украины: производились ли автоматические выключатели в Харькове и отгружались ли через «Инженерсервис» в Россию? Украинская сторона обиженно ответила, что у ХЭЗ никаких договорных отношений с ООО «Инженерсервис» нет и выключатели завод не отгружал. Сертификат оказался поддельным.

На Калининской АЭС было решено создать специальную комиссию. Она основательно поработала и сделала заключение: «Представленные на экспертизу выключатели не отвечают техническим условиям и нормативно-техническим документам. Выключатели являются восстановленной продукцией и не соответствуют техническим требованиям. Из-за многочисленных дефектов выключатели не могут быть использованы на АЭС».

Теперь сотрудники станции волнуются: а вдруг вслед за этой партией контрафакта придет еще один обоз с халтурой? Ведь не на овощебазе люди работают, а на ядерном объекте.

– Такое возможно только при развитой системе «откатов», поскольку на всех АЭС России сегодня созданы отделы экономической безопасности, которые должны контролировать все договоры, – уверены сотрудники атомной станции в Удомле.

«Аргументы неделi» ознакомили с этой темной историей пресс-службу Федерального агентства по атомной энергии.

– Росатом проведет собст­венное служебное расследование по этому сигналу, – заверил нашу редакцию пресс-секретарь Росатома Сергей Новиков.

Значит, продолжение последует. И мы, возможно, узнаем фамилию таинственного «дяди Пети», который снабжает своими чудо-деталями то россий­ские самолеты, то атомные станции.

Надежда ПОПОВА

СПРАВКА «АН»

ТОЛЬКО за два квартала 2003 г. произошло 16 нарушений в работе российских АЭС. Наиболее значимыми для безопасности были нарушения в работе энергоблока №3 Нововоронежской АЭС и энергоблока №3 Курской АЭС. В чем причина? Оказывается, выходили из строя пресловутые выключатели. На станциях были разработаны мероприятия по предотвращению повторения подобных нарушений в работе АЭС: было решено проверить в планово-предупредительном ремонте все выключатели В-6 на надежность фиксации, а также обратиться на завод-изготовитель с предложениями разработать методику дополнительной проверки… Видно, забыли обратиться.