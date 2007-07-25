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«Уходит в прошлое братва…»

На криминальном рынке все чаще остаются «отморозки»

№ 30(64) от 26.07.2007 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]

«Уходит в прошлое братва…»

 Организованная преступность трансформируется, она пытается легализоваться, а сотрудникам правоохранительных органов РФ все чаще приходится применять к обвиняемым статьи УК, карающие за бандитизм и разбой.

Бандюки-разбойники!

 СУДЯ по криминальным сводкам последней недели, оргпреступность в России начали сильно прессовать. В обвинениях все чаще используют такие статьи, как бандитизм, убийства, совершенные группой лиц из корыстных побуждений, сопряженные с бандитизмом, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия.

 В Удмуртии на пошлой неделе именно по такому «списку» приговорили членов банды, которую возглавлял Игорь Абдиев, житель города Сарапула. Именно он, по версии обвинения, вовлек в свою команду еще троих удмуртов. А последние начали «наезжать» на коммерческие структуры, организации и частных предпринимателей республики.

 За два года они убили двух человек, совершили десятки краж и разбойных нападений. Огнестрельное оружие у банды было, и боеприпасы тоже. А если не хватало, Абдиев сам иногда изготовлял комплектующие детали для создания взрывных устройств.

 Общая сумма имущества, похищенного преступной группой, составила более одного миллиона рублей.

 Суд приговорил Игоря Абдиева к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные участники банды получили от 4 до 12 лет лишения свободы.

 - Бандитизм, - сказали корреспонденту «АН» сотрудники Департамента по борьбе с оргпреступностью МВД РФ, - в обвинении представителей ОПГ - это статья, незаслуженно забытая следователями. Хотя наши оперативники всегда помнят, что банда есть банда. И не всегда нужно создавать из нее оргпреступное сообщество (ОПС). Такие формирования, как ОПС, более опасны, чем банды. Их задачи - «присосаться» к экономике страны, к коррумпированным чиновникам. «Братва», воспетая в таких фильмах, как «Бригада», уходит в прошлое. Все чаще в поле нашей деятельности встречаются «отморозки», а организованных преступников ловить становится сложнее - их закон прикрывает...»

Без понятий

 В ТАТАРСТАНЕ на прошлой неделе команду таких «отморозков» обезвредили. Прокуратура республики возбудила уголовное дело против организатора и участников банды, совершавших преступления на территории Менделеевского, Агрызского, Елабужского и Заинского районов республики, а также в городе Набережные Челны.

 Банда была создана в сентябре 2005 г. жителем Елабуги Вячеславом Бесчетновым. Его подручные имели огнестрельное оружие и боеприпасы. На счету банды - разбойные нападения, убийство и покушение на убийство, а также похищение человека, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, изнасилование, ряд тайных и открытых хищений чужого имущества.

 В феврале этого года члены банды захватили такси, в котором находились водитель и пассажирка. Отобрали ценное имущество потерпевших. Водителя они убили, а женщину изнасиловали. Бандитов поймали. Уголовное дело против них возбудили по статье за «создание и участие в вооруженной группе (банде) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство бандой». И еще Бесчетнову и его подельникам Ильдару Мулюкову и Равилю Хазиеву предъявлены обвинения в разбоях, кражах и грабежах.

 Как сообщили корреспонденту «АН» в прокуратуре Татарстана, все участники банды задержаны и по решению суда заключены под стражу. А после суда им предстоит отправиться в зону, где воры в законе спросят с них «по понятиям».

Туда уже в ближайшее время отправится один из таких людей, гражданин Грузии Давид Курасбедиани по кличке Чуто Хонский.

«Потому что у вас воров нет...»

 ЕГО, Чуто, на днях задержали в Москве на Волгоградском проспекте сотрудники ГУ МВД РФ по ЦФО. Этот вор в законе умудрился четыре года незаконно, без регистрации, жить в Московском регионе, курировать криминальные деяния своих земляков, совершавших вымогательства, разбои, квартирные кражи. Но чтобы женщину обидеть!!! Не по понятиям!

 По данным милиции, Давид был неоднократно судим. В 2001 г. на одной из грузинских зон его короновали. За рэкет и разбой он был приговорен к девяти годам лишения свободы здесь, в России. Но Грузия попросила его выдать. Выдали. А там, на зоне, на родине своей коронации, ему стало плохо. Он захворал, и его выпустили на волю досрочно. И Давид сразу же вернулся в Москву. Здесь его поймали с героином на кармане («5 граммов для себя» - сказал он на предварительном следствии) и по подозрению в организации серии квартирных краж, вымогательстве и разбое.

 Не исключено, что теперь он опять отправится в одно из российских исправительных учреждений, где российских воров в законе теперь почти нет. Но по понятиям он, как вор, постарается там править бал.

 А по воровским понятиям с «отморозками», указанными выше, на зоне происходят странные случаи. Как это произошло с одним из представителей «отмороженной» группировки из Тольятти Владимиром Пчелиным, который никогда не признавал воров в законе. Ему предъявляли два десятка убийств, но он не успел дать полных показаний - его нашли повесившимся в камере. Адвокаты Пчелина уверены, что это было убийство. Пусть докажут...

 

 

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