Милицейские страсти

В гостях у милиционеров из Мордовии побывали сту­дентки Госуниверситета им. Огарева. В результате обе выпрыгнули в окно с четвертого этажа.

13 ИЮНЯ этого года две девушки из Мордов­ского университета (18 и 19 лет) пошли в гости к сотрудникам патрульно-постовой службы Ринату Абдюшову и Алексею Обу­хову.

Не добившись от студенток взаимопонимания и любви к правоохранительным органам, милиционеры вспомнили навыки физподготовки и, угрожая гостьям расправой, попытались их изнасиловать. Спасаясь от таких страстей, девушки выпрыгнули в окно с четвертого этажа и здорово поломались.

Через несколько часов после этого происшествия Абдюшов и Обухов из органов милиции уволились по собственному желанию. Сейчас они находятся под стражей, их обвиняют в незаконном лишении свободы и покушении на изнасилование.