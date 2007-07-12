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Милицейские страсти

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Олег УТИЦЫН ]

Милицейские страсти

В гостях у милиционеров из Мордовии побывали сту­дентки Госуниверситета им. Огарева. В результате обе выпрыгнули в окно с четвертого этажа.

 

 13 ИЮНЯ этого года две девушки из Мордов­ского университета (18 и 19 лет) пошли в гости к сотрудникам патрульно-постовой службы Ринату Абдюшову и Алексею Обу­хову.

 Не добившись от студенток взаимопонимания и любви к правоохранительным органам, милиционеры вспомнили навыки физподготовки и, угрожая гостьям расправой, попытались их изнасиловать. Спасаясь от таких страстей, девушки выпрыгнули в окно с четвертого этажа и здорово поломались.

 Через несколько часов после этого происшествия Абдюшов и Обухов из органов милиции уволились по собственному желанию. Сейчас они находятся под стражей, их обвиняют в незаконном лишении свободы и покушении на изнасилование.

 

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