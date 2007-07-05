Трем зэкам не понравилось на даче начальника

НА ПРОШЛОЙ неделе Архангельская област­ная прокуратура обнародовала результаты проверки исправительно-трудовых учреждений. Оказалось, что в колонии №21 зарплату зэкам выдавали всего раз в месяц вместо установленных законом двух. Мало того, не все сидельцы были трудоустроены.

А в колонии №1 еще хуже – там некоторым осужденным недодали «казенной одежды».

По выявленным нарушениям прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности 128 сотрудников администраций зон, возбуждено 8 уголовных дел.

Одновременно было закончено расследование против заместителя начальника УФСИН России по Архангельской области Виталия Литвина. Он обвиняется в превышении служебных полномочий. По версии обвинения, Литвин с 2003 г. по 2006 г. требовал у подчиненных часть денежных средств от причитающихся им премий и материальной помощи.

С таким же обвинением направлено в суд дело против начальника колонии №7 Рахиба Абдуллаева. Как полагает следствие, по указанию Абдул­лаева осужденных колонии незаконно вывозили из зоны на строительство дачи для начальника УФСИН России по Архан­гельской области Игоря Боло­ти­на. Оттуда трое зэков удрали. Этот факт Абдуллаев скрыл.

В отношении самого Игоря Болотина расследуется уголовное дело по факту незаконного использования труда осужденных. Он временно отстранен от должности начальника управления.