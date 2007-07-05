Трем зэкам не понравилось на даче начальника
№ 27(61) от 05.07.2007 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
НА ПРОШЛОЙ неделе Архангельская областная прокуратура обнародовала результаты проверки исправительно-трудовых учреждений. Оказалось, что в колонии №21 зарплату зэкам выдавали всего раз в месяц вместо установленных законом двух. Мало того, не все сидельцы были трудоустроены.
А в колонии №1 еще хуже – там некоторым осужденным недодали «казенной одежды».
По выявленным нарушениям прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности 128 сотрудников администраций зон, возбуждено 8 уголовных дел.
Одновременно было закончено расследование против заместителя начальника УФСИН России по Архангельской области Виталия Литвина. Он обвиняется в превышении служебных полномочий. По версии обвинения, Литвин с 2003 г. по 2006 г. требовал у подчиненных часть денежных средств от причитающихся им премий и материальной помощи.
С таким же обвинением направлено в суд дело против начальника колонии №7 Рахиба Абдуллаева. Как полагает следствие, по указанию Абдуллаева осужденных колонии незаконно вывозили из зоны на строительство дачи для начальника УФСИН России по Архангельской области Игоря Болотина. Оттуда трое зэков удрали. Этот факт Абдуллаев скрыл.
В отношении самого Игоря Болотина расследуется уголовное дело по факту незаконного использования труда осужденных. Он временно отстранен от должности начальника управления.
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