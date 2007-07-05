Слушать продано

Телефонную «прослушку» в России можно устроить и без санкции прокуратуры. За это надо заплатить от 5 до 20 тыс. долл. или лишиться свободы.

НА ПРОШЛОЙ неделе Ген­прокуратура РФ объявила о завершении расследования уголовного дела против офицеров МВД РФ, организовавших незаконное прослушивание телефонов. Но обвинение высокопоставленным сотрудникам Министерства внутренних дел предъявлено по ст. 290 УК РФ (получение взятки по предварительному сговору группой лиц в крупном размере).

Взятку, сумма которой не разглашается, четырем офицерам Центрального аппарата МВД и одному сотруднику УВД Южного округа столицы, по версии следствия, заплатил один столичный предприниматель. Бизнесмену захотелось послушать телефонные беседы другого столичного предпринимателя.

Милиционеры подготовили фиктивные процессуальные документы и начали пользоваться дорогостоящей государственной аппаратурой в интересах частного лица.

А лицо это, получив нужные ему записи на компакт-дисках, продало их прослушанному абоненту за 42 тыс. долларов.

По данным «АН», заказать незаконную «прослушку» гражданина в Москве можно в нескольких частных охранных предприятиях, где трудятся бывшие работники ФАПСИ. Стоимость услуг от 5 тыс. долл. за сутки, до 20 тыс. долл. за неделю.