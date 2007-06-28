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Курортные жулики не дремлют

№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », Светлана КРАВЧЕНКО, Сочи ]

Курортные жулики не дремлют

 В Сочи была проведена милицейская спецоперация перед началом курортного сезона. В прошлом году с июня по октябрь сюда приезжали отдыхать 3 млн. человек. В этом сезоне ожидают 6 миллионов. Естественно, приедут и жулики с преступниками. Для усиления безопасности в Сочи командированы силы МВД и из других регионов России.

 В ХОДЕ операции «Курорт-2007» уже обезврежено семь преступных групп, которые приехали в Сочи заниматься квартирными кражами и чистить карманы отдыхающих. После этой акции к началу сезона преступность в Сочи упала в три раза. Насколько безопасен отдых здесь в этом сезоне и какие правила нужно соблюдать отдыхающим?

  Несмотря на то что в курортный сезон количество гостей увеличивается в тысячи раз, Сочи остается самым спокойным и благополучным городом России, – рассказывает начальник пресс-службы УВД Сочи Александр Эренбург. – Об этом говорят статистика и практика правоохранительных органов. Мы провели соц­опрос отдыхающих. И он показал, что в Сочи люди чувствуют себя спокойнее, чем на родине. Например, дома они не рискуют выходить на улицу, как только стемнеет. У нас спокойно гуляют как днем, так и ночью и без всяких происшествий.

 – Что вы посоветуете нашим гостям, чтобы избежать неприятностей?

 – Дорогие гости курорта, пожалуйста, соблюдайте осторожность. Не надевайте дорогие украшения на пляжи и не носите с собой всю сумму наличных денег и документы. Сейчас распространены кредитные карты, но если не можете обойтись без наличности, то деньги и документы всегда можно сдать в камеру хранения гостиницы, где вы остановились. Если отдых семейный, то не надо всем сразу плескаться в море. Оставьте кого-то одного охранять вещи. Ведь стражи порядка не могут стоять возле каждой сумки.

 В этом году на пляже была пока что только одна кража. По горячим следам мы сразу обнаружили преступника. Был и разбой. На девушку напали неизвестные на улице Чайковского и, угрожая ножом, отобрали у нее мобильный телефон и сумочку. Она тут же сообщила в милицию, попросив телефон у прохожего. Преступники через 15 минут были задержаны нарядом ППС в километре от места происшествия.

 Помните золотое правило: если вам предлагают жизнь или кошелек, выбирайте жизнь и отдавайте кошелек. Но сразу же, не теряя ни минуты, сообщайте об этом в милицию. В ночное время старайтесь не ходить по темным закоулкам. Выбирайте освещенные места. Будьте осторожны в местах большого скопления людей, в общественном транспорте. Женщина садилась в маршрутное такси, сзади подошел гражданин, тихо залез в ее сумку и вытащил кошелек. Это увидела другая пассажирка и сразу подняла шум. Вор тут же был остановлен автопатрулем вневедомст­венной охраны. Задержанным оказался рецидивист, который только что отбыл наказание за аналогичное преступление – кражу в транспорте. Еще один вид преступлений, распространенный на курорте, – это мошенничество с  мобильным телефоном. К вам подходит человек и просит позвонить. Вы даете ему в руки телефон, и он убегает. Если хотите проявить милосердие, то спросите номер, наберите его и, не выпуская телефон из рук, спросите, что передать.

 Хочу обратить особое внимание туристов на кражи из гостиниц. Воры лезут через балконы, незакрытые окна и двери. Они могут украсть, когда вы спите или находитесь в душе. Орудуют очень технично и незаметно. Поэтому закрывайте гостиничные окна и двери, когда уходите, когда спите и когда идете в душ. Сейчас почти все гостиницы оборудованы  кондиционерами, так что жарко не будет. В начале сезона уже произошло пять краж из гостиничных номеров, и только потому, что пострадавшие сильно расслабились.

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