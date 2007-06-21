Россия – темный лес

Труп английской пенсионерки обнаружен в подмосковном лесу Сергиево-Посадского района.



ГРАЖДАНКА Вели­кобри­тании Памела Крейн приехала в Россию с туристической группой. 72-летняя женщина хотела посмотреть Россию со всеми ее чудесами. В программе было и посещение Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. Туда Памела вместе с другими туристами отправилась на электричке, но в гостиницу «Измайлово», где она остановилась в Москве, так и не вернулась.

Ее розыск был объявлен через Интерпол. Тем временем 3 июня в лесу в полукилометре от деревни Репихово местные жители обнаружили тело пожилой женщины с веревкой на шее. По предварительным данным, смерть наступила за неделю до обнаружения трупа от механической асфиксии.

Личность погибшей удалось установить только 15 июня. Это была Памела Крейн.

Уголовное дело возбуждено по статье «умы­шленное убийство». Расследова­нием занимается прокуратура Моско­в­ской области. Среди основных версий – ограбление.