Ревность ослепила

С невиданной жестокостью расправился со своей подругой 15-летний подросток в городе Омске.



ОДАЖДЫ, прогуливаясь с девушкой по территории Омского речного порта, после ссоры он несколько раз ударил ее ножом в глаза, а потом украл сумку, сотовый телефон и удрал. Когда охранники порта обнаружили девушку, она была жива. Ее отвезли в больницу, врачи спасли ей жизнь, но зрение вернуть теперь уже невозможно.

На суде, который состоялся на прош­лой неделе в Омске, несовершеннолетний преступник заявил, что пошел на такие дейст­вия из-за ревности – подозревал, что его жертва встречалась с другим парнем.

Суд признал школьника виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и открытом хищении чужого имущества и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскано 500 тыс. руб. в качестве возмещения морального вреда.