Ревность ослепила
№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
С невиданной жестокостью расправился со своей подругой 15-летний подросток в городе Омске.
ОДАЖДЫ, прогуливаясь с девушкой по территории Омского речного порта, после ссоры он несколько раз ударил ее ножом в глаза, а потом украл сумку, сотовый телефон и удрал. Когда охранники порта обнаружили девушку, она была жива. Ее отвезли в больницу, врачи спасли ей жизнь, но зрение вернуть теперь уже невозможно.
На суде, который состоялся на прошлой неделе в Омске, несовершеннолетний преступник заявил, что пошел на такие действия из-за ревности – подозревал, что его жертва встречалась с другим парнем.
Суд признал школьника виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и открытом хищении чужого имущества и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскано 500 тыс. руб. в качестве возмещения морального вреда.
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