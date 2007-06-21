Авторитет на выданье
№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
В Греции арестован Автондил Янаков (кличка Авто) – лидер оргпреступной группировки «Квартал», суд над которой начался в Казани. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.
СЛУШАНИЯ по делу «Квартала» пока ведутся в закрытом режиме. Только одно обвинительное заключение едва уместилось в девять томов.
Как сообщила нашему корреспонденту руководитель пресс-службы криминальной милиции Татарстана Лариса Расческова, группировке вменяют 67 эпизодов преступной деятельности. Среди них 11 убийств, остальное – грабежи, разбои и вымогательства.
18 человек арестованы, трое, в том числе и Автондил Янаков, были объявлены в международный розыск. Авто из Казани – уже третий Авто, который обезврежен борцами с оргпреступностью за последние четыре месяца.
Такие клички характерны для грузинских воров в законе.
– У нас город очень независимый, – объяснила Лариса Расческова, – и грузинских воров в законе здесь никто не потерпит. Они тут не задерживаются: или уезжают сразу, или не живут долго. Никто здесь не хочет платить в какой-то общак. Тем более грузинским ворам. А что касается Янакова, он и в самом деле родился в Грузии, но по национальности грек, а так он наш, казанский. Был лидером и одним из создателей «Квартала». Когда группировку стали брать, подался в бега. Был объявлен в международный розыск и арестован в Солониках. Но так как он уже успел принять там греческое гражданство, возникли сложности с его выдачей нашему правосудию. Вообще-то Янаков – личность неординарная и, можно сказать, в чем-то оригинальная. Когда журналистка одной из местных газет в своей публикации назвала его криминальным авторитетом, он подал на нее в суд, защищая свои честь и достоинство.
– Ну и что, доказал в суде, что он не авторитет?
– Нет, конечно, только нервы всем измотал…
Открытые слушания по делу «Квартала» начнутся в сентябре.
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