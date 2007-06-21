Авторитет на выданье

В Греции арестован Автондил Янаков (кличка Авто) – лидер оргпреступной группировки «Квартал», суд над которой начался в Казани. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.

СЛУШАНИЯ по делу «Квартала» пока ведутся в закрытом режиме. Только одно обвинительное заключение едва уместилось в девять томов.

Как сообщила нашему корреспонденту руководитель пресс-службы криминальной милиции Татарстана Лариса Расческова, группировке вменяют 67 эпизодов преступной деятельности. Среди них 11 убийств, остальное – грабежи, разбои и вымогательства.

18 человек арестованы, трое, в том числе и Автондил Янаков, были объявлены в международный розыск. Авто из Казани – уже третий Авто, который обезврежен борцами с оргпреступностью за последние четыре месяца.

Такие клички характерны для грузинских воров в законе.

– У нас город очень независимый, – объяснила Лариса Расческова, – и грузинских воров в законе здесь никто не потерпит. Они тут не задерживаются: или уезжают сразу, или не живут долго. Никто здесь не хочет платить в какой-то общак. Тем более грузинским ворам. А что касается Янакова, он и в самом деле родился в Грузии, но по национально­сти грек, а так он наш, казанский. Был лидером и одним из создателей «Квартала». Когда группировку стали брать, подался в бега. Был объявлен в международный розыск и арестован в Солониках. Но так как он уже успел принять там грече­с­кое граждан­ство, возникли сложности с его выдачей нашему правосудию. Вообще-то Янаков – личность неординарная и, можно сказать, в чем-то оригинальная. Когда журналистка одной из местных газет в своей публикации назвала его криминальным авторитетом, он подал на нее в суд, защищая свои честь и достоинство.

– Ну и что, доказал в суде, что он не авторитет?

– Нет, конечно, только нервы всем измотал…

Открытые слушания по делу «Квартала» начнутся в сентябре.