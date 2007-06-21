Расправа по-черному

Совершено покушение на постоянного автора «АН», специального корреспондента Первого канала, ведущего программы «Специальное расследование» Андрея Калитина. Руководство МВД и Генпрокуратуры РФ взяли расследование на контроль.

«Я видел его глаза!»

АНДРЕЙ сам рассказал, что произошло. 13 июня около девяти вечера он выходил из подъезда своего дома.

– Я накидывал плащ и периферийным зрением заметил человека, который двинулся мне навстречу из-за пристройки, находящейся неподалеку. Помню только бейсболку на его голове, козырек был надвинут на глаза. И глаза увидел. Он смотрел на меня, а потом поднял руку. Пистолета я не видел. Звук от выстрела был глухой, как будто стреляли с глушителем. Меня отбросило на спину. Мне казалось, что я сразу поднялся, но, очевидно, это было не так, какое-то время я был в шоке, боль пришла потом. Когда поднялся, стрелявшего уже не было… – вспоминает Андрей Калитин.

Андрей обратился к врачам, которые зафиксировали сквозное ранение левого предплечья и оказали первую помощь. Расследованием занялись представители уголовного розыска ОВД Нагатино-Садовники Южного административного округа Москвы.

Пулю искали несколько дней, и к понедельнику вроде нашли. Из какого оружия она выпущена – пока не сообщают. Очевидно, ждут результатов экс­пертизы.

Составлен фоторобот преступника, но на помощь от него надежды мало. Андрей не запомнил лица нападавшего – слишком быстро все произошло.

– У меня ничего не украли и не пытались ограбить, хотя какие-то деньги при себе были. Преступник мне ничего не говорил. Вообще. Выстрелил один раз и скрылся. На мой взгляд, мотив только один – материалы книги, над которой я плотно работаю уже полгода.

За что стреляют в журналистов

КАК показывает криминальная практика, на журналистов (о тех, которые работают на войне, сейчас речи не идет) покушаются в двух случаях. Первый – не дать опубликовать материал, который может нанести ущерб фигуранту. Второй – от отчаяния, когда материал все-таки опубликован и ущерб нанесен и невосполним.

Автор этих строк, к примеру, сорвал в 90-е годы первую президентскую предвыборную кампанию, которая была организована на общаковские деньги. За что знаменитый друг и благотворитель российских спортсменов Отари Квантришвили публично, в кабинете главного редактора (тогда я работал в «Коммерсанте»), пообещал вырезать всю мою семью, предварительно изнасиловав жену и ребенка. Не успел. Руководителя благотворительного фонда имени Яшина застрелили у Краснопресненских бань.

Убийство не раскрыто

АНДРЕЙ Калитин сделал несколько десятков сенсационных расследований, часть из которых публиковал на страницах «АН». Тем не менее в преступлении, совершенном против него, мотивов очень немного.

– Я полгода не выхожу в телеэфир и не пишу текстов расследований. Работаю над книгой под названием «Черная мафия». Речь там идет о криминальных войнах во время передела алюминиевой и металлургической промышленности в России. Кроме книги, ничем не занимаюсь. Там более 30 основных фигурантов, причем почти с каждым из них я общался, чтобы довести до читателя их точку зрения на те события, – говорит Андрей.

Напомню, что во время алюминиевого передела было зафиксировано около трехсот заказных убийств и множество сопутствующих преступлений в борьбе за лакомый кусок российской экономики. По словам специалистов из ФСБ, последней загадочной смертью в этой цепи стала гибель криминального авторитета Антона Малевского, он же Антон «Измайлов­ский», по названию ОПГ, одним из руководителей которой он являлся.

Малевский тоже хотел урвать там свой кусок, но у этого опытного десантника во время любительских прыжков за границей вдруг не раскрылся парашют.

Рана заживает

АНДРЕЙ рассказал и следст­вию, и нашей газете, что в ходе работы над книгой ему не удалось встретиться с одной знаковой личностью тех событий, израильским бизнесменом, бывшим советским гражданином Михаилом Черным. Андрей обнаружил документальные свидетельства о крупных хищениях денег из банковской системы России с помощью фальшивых авизо в начале 90-х годов, а также связанных с этим многочисленных убийствах.

– Только от Черного я не получил никакого ответа в работе над книгой, хотя послал ему письмо, – говорит Андрей, – если, конечно, не считать ответом покушение на меня…

Братья Черные не раз фигурировали в делах об алюминиевом переделе. Их вина в соучастии в каких-либо преступлениях доказана не была. И со временем они свернули свой бизнес в России.

В самом начале расследования милиция была склонна подвести дело Калитина под статью «хулиганст­во». Но в конце минувшей недели представители МВД и Генпрокуратуры РФ заявили, что взяли расследование под свой контроль. Сейчас Андрея регулярно обследуют медики, чувствует он себя нормально и сотрудничает со следствием.