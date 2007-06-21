//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал

Расправа по-черному

№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]

Расправа <nobr>по-черному</nobr>
Андрей Калитин

 Совершено покушение на постоянного автора «АН», специального корреспондента Первого канала, ведущего программы «Специальное расследование» Андрея Калитина. Руководство МВД и Генпрокуратуры РФ взяли расследование на контроль.

«Я видел его глаза!»

 АНДРЕЙ сам рассказал, что произошло. 13 июня около девяти вечера он выходил из подъезда своего дома.

 – Я накидывал плащ и периферийным зрением заметил человека, который двинулся мне навстречу из-за пристройки, находящейся неподалеку. Помню только бейсболку на его голове, козырек был надвинут на глаза. И глаза увидел. Он смотрел на меня, а потом поднял руку. Пистолета я не видел. Звук от выстрела был глухой, как будто стреляли с глушителем. Меня отбросило на спину. Мне казалось, что я сразу поднялся, но, очевидно, это было не так, какое-то время я был в шоке, боль пришла потом. Когда поднялся, стрелявшего уже не было… – вспоминает Андрей Калитин.

 Андрей обратился к врачам, которые зафиксировали сквозное ранение левого предплечья и оказали первую помощь. Расследованием занялись представители уголовного розыска ОВД Нагатино-Садовники Южного административного округа Москвы.

 Пулю искали несколько дней, и к понедельнику вроде нашли. Из какого оружия она выпущена – пока не сообщают. Очевидно, ждут результатов экс­пертизы.

 Составлен фоторобот преступника, но на помощь от него надежды мало. Андрей не запомнил лица нападавшего – слишком быстро все произошло.

 – У меня ничего не украли и не пытались ограбить, хотя какие-то деньги при себе были. Преступник мне ничего не говорил. Вообще. Выстрелил один раз и скрылся. На мой взгляд, мотив только один – материалы книги, над которой я плотно работаю уже полгода.

За что стреляют в журналистов

 КАК показывает криминальная практика, на журналистов (о тех, которые работают на войне, сейчас речи не идет) покушаются в двух случаях. Первый – не дать опубликовать материал, который может нанести ущерб фигуранту. Второй – от отчаяния, когда материал все-таки опубликован и ущерб нанесен и невосполним.

 Автор этих строк, к примеру, сорвал в 90-е годы первую президентскую предвыборную кампанию, которая была организована на общаковские деньги. За что знаменитый друг и благотворитель российских спортсменов Отари Квантришвили публично, в кабинете главного редактора (тогда я работал в «Коммерсанте»), пообещал вырезать всю мою семью, предварительно изнасиловав жену и ребенка. Не успел. Руководителя благотворительного фонда имени Яшина застрелили у Краснопресненских бань.

Убийство не раскрыто

 АНДРЕЙ Калитин сделал несколько десятков сенсационных расследований, часть из которых публиковал на страницах «АН». Тем не менее в преступлении, совершенном против него, мотивов очень немного.

 – Я полгода не выхожу в телеэфир и не пишу текстов расследований. Работаю над книгой под названием «Черная мафия». Речь там идет о криминальных войнах во время передела алюминиевой и металлургической промышленности в России. Кроме книги, ничем не занимаюсь. Там более 30 основных фигурантов, причем почти с каждым из них я общался, чтобы довести до читателя их точку зрения на те события, – говорит Андрей.

 Напомню, что во время алюминиевого передела было зафиксировано около трехсот заказных убийств и множество сопутствующих преступлений в борьбе за лакомый кусок российской экономики. По словам специалистов из ФСБ, последней загадочной смертью в этой цепи стала гибель криминального авторитета Антона Малевского, он же Антон «Измайлов­ский», по названию ОПГ, одним из руководителей которой он являлся.

 Малевский тоже хотел урвать там свой кусок, но у этого опытного десантника во время любительских прыжков за границей вдруг не раскрылся парашют.

Рана заживает

 АНДРЕЙ рассказал и следст­вию, и нашей газете, что в ходе работы над книгой ему не удалось встретиться с одной знаковой личностью тех событий, израильским бизнесменом, бывшим советским гражданином Михаилом Черным. Андрей обнаружил документальные свидетельства о крупных хищениях денег из банковской системы России с помощью фальшивых авизо в начале 90-х годов, а также связанных с этим многочисленных убийствах.

 – Только от Черного я не получил никакого ответа в работе над книгой, хотя послал ему письмо, – говорит Андрей, – если, конечно, не считать ответом покушение на меня…

 Братья Черные не раз фигурировали в делах об алюминиевом переделе. Их вина в соучастии в каких-либо преступлениях доказана не была. И со временем они свернули свой бизнес в России.

 В самом начале расследования милиция была склонна подвести дело Калитина под статью «хулиганст­во». Но в конце минувшей недели представители МВД и Генпрокуратуры РФ заявили, что взяли расследование под свой контроль. Сейчас Андрея регулярно обследуют медики, чувствует он себя нормально и сотрудничает со следствием.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//В мире

Помощник Трампа Болтон считает, что Путин не вернется в G8 без согласия его участников

Помощник Трампа Болтон считает, что Путин не вернется в G8 без согласия его участников

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение, что российский президент Владимир Путин не вернется в G8 без согласия участников "Большой семерки".

//В мире

В партии Зеленского выявили дату готовящегося Порошенко госпереворота на Украине

В партии Зеленского выявили дату готовящегося Порошенко госпереворота на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко готовится в декабре совершить государственный переворот. Такого мнения придерживается Елизавета Богуцкая, депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа».

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Этим интересовались ребята, живущие в нескольких тысячах километров от Донбасса!

Этим интересовались ребята, живущие в нескольких тысячах километров от Донбасса!

//В мире

Опубликован прогноз о широкомасштабной гражданской войне на Украине и ее распаде

Опубликован прогноз о широкомасштабной гражданской войне на Украине и ее распаде

Украину в будущем ждет широкомасштабная гражданская война и распад государства. Соответствующий прогноз содержится в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

СМИ: В убийстве Александра Захарченко могли участвовать сотрудники его личной охраны

СМИ: В убийстве Александра Захарченко могли участвовать сотрудники его личной охраны

В убийстве Александра Захарченко могли принимать участие сотрудники личной охраны бывшего главы ДНР. Глава Донецкой народной республики погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" 31 августа 2018 года.

//Интервью

Губернатор Иркутской области о наводнениях, пожарах и жесткой политической борьбе

Губернатор Иркутской области о наводнениях, пожарах и жесткой политической борьбе

Этим летом Приангарье стало эпицентром природных катаклизмов. Ливневые дожди привели к чудовищным наводнениям в одной части региона, засуха же и аномальная жара спровоцировали пожары на севере. Глава Иркутской области в интервью ответил на актуальные вопросы «Аргументов недели».

//Непознанное

Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые столкнутся с трудностями в сентябре

Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые столкнутся с трудностями в сентябре

Людям, рожденным под знаками Тельца, Девы и Рыб, суждено столкнуться с трудностями в следующем месяце. Об этом говорится в опубликованном интернет-СМИ гороскопе российского астролога Павла Глобы.

//Общество

Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов

Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов

Пользователи сети Интернет, работающие в медицинской сфере, поведали о самых распространенных и странных заблуждениях своих пациентов. Совокупность историй набрала более 20 тысяч лайков.

//Новости партнеров

//В мире

В Совете Европы прокомментировали решение РФ оплатить долг по взносам

В Совете Европы прокомментировали решение РФ оплатить долг по взносам

В Совете Европы прокомментировали решение Российской Федерации возобновить выплаты в бюджет организации. Пресс-секретарь генсека СЕ Дэниэл Хольтген заявил, что теперь Совет Европы может завершить антикризисные меры.

//В мире

Трамп может перестать оказывать Украине военную помощь

Трамп может перестать оказывать Украине военную помощь

Соединённые Штаты могут прекратить выделение военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов. Сообщается, что Белый дом уже сообщил о возможности подобного решения ряду ведомств.

//Новости СМИ2

//В мире

Видео: во Вьетнаме жених устроил свадьбу на похоронах невесты

Видео: во Вьетнаме жених устроил свадьбу на похоронах невесты

Один из жителей вьетнамского города Хошимин устроил свадебную церемонию в ходе проведения похорон своей погибшей невесты. Об этом в четверг, 29 августа, сообщается на портале AsiaOne.

//Общество

Варяжская напасть

Варяжская напасть

Согласно летописной Повести временных лет XII века русская государственность началась с «Призвания варягов» в 862 году на княжение в Новгороде. Варяг Рюрик пришёл в Новгород со всем своим родом, называемым «Русь», от которого пошла династия Рюриковичей.

//В мире

На Украине назвали нового премьер-министра

На Украине назвали нового премьер-министра

Депутаты Верховной рады Украины общим голосованием выбрали нового премьер-министра страны. Сообщается, что за него проголосовало 290 парламентариев при установленном необходимом минимуме в 226 голосов.

//Общество

В центре Севастополя на Историческом бульваре обнаружили мины времен Великой Отечественной войны

В центре Севастополя на Историческом бульваре обнаружили мины времен Великой Отечественной войны

На Историческом бульваре, что в центре Севастополя, и в совхозе Софьи Перовской обнаружили опасные находки – мины времен Великой Отечественной войны

//Шоу-бизнес

Бондарчука и Миронова обокрали на съемочной площадке

Бондарчука и Миронова обокрали на съемочной площадке

Российского актера, режиссера Федора Бондарчука и его коллегу Евгения Миронова накануне обокрали прямо на съемочной площадке в Москве. Об этом в четверг сообщает телеграм-канал Baza.

//Здоровье

Диетолог рассказала о трёх самых полезных дарах осени

Диетолог рассказала о трёх самых полезных дарах осени

Диетолог Елена Соломатина рассказала о трёх самых полезных осенних плодах. По её словам, употребление в пищу этих овощей и фруктов могут укрепить иммунитет и нормализовать работу всего организма.

//Новости партнеров

//Экономика

Россия оплатит долги в СЕ за 2017 и 2018 годы

Россия оплатит долги в СЕ за 2017 и 2018 годы

Российская Федерация оплатит задолженность по членским взносам в Совете Европы за 2017 и 2018 год, заявили в правительстве. Ранее Россия погасила долг перед СЕ за текущий год, сумма составила 33 миллиона евро.

//Здоровье

Шесть главных симптомов развития раковой опухоли в кишечнике озвучили врачи

Шесть главных симптомов развития раковой опухоли в кишечнике озвучили врачи

Медицинские специалисты обозначили шесть главных признаков развития раковой опухоли в кишечнике. Соответствующая информация содержится в заметке, опубликованной некоторое время назад на страницах сетевых СМИ.

//Наука

Ученые выяснили причины наводнений в России и Европе

Ученые выяснили причины наводнений в России и Европе

На основе данных об уровне рек с 3700 гидрометрических станций Европы исследователи сделали выводы о том, каковы причины наводнений в Северо-Западной Европе. Статья опубликована в Nature.

//Общество

Эксперт рассказала, почему россияне не смогут работать меньше

Эксперт рассказала, почему россияне не смогут работать меньше

Эксперт Людмила Иванова-Швец рассказала, что, несмотря на развитие современных технологий, россияне в ближайшем будущем могут не ждать сокращения рабочей недели до 12 часов.

//Армия

Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили Вооруженные Силы РФ в 2019 году

Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили Вооруженные Силы РФ в 2019 году

В 2019 году образовательными организациями Минобороны России выпускается более 17 тысяч человек, включая молодых лейтенантов (более 13 тысяч) и воспитанников довузовских учебных заведений (свыше 1 тысячи 600 человек).

//Шоу-бизнес

Лоза оценил поведение Киркорова на "Новой волне"

Лоза оценил поведение Киркорова на "Новой волне"

Юрий Лоза прокомментировал видео, на котором Филипп Киркоров ругает организаторов музыкального конкурса «Новая волна». Киркорова возмутило, что ему не предоставили необходимого оборудования для репетиции.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным
2

Актёр Александр Числов умер в возрасте 54 лет
3

Жителей некоторых районов Подмосковья предупредили о нашествии змей
4

МИД Белоруссии объяснил отказ Лукашенко ехать в Польшу
5

Медики рассказали об опасности употребления орехов

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры