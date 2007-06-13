Цена за экзамен – приемлемая: всего 300 рублей

ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦУ, не гнушавшуюся собирать деньги за хорошие оценки, разоблачили студенты. Женщина пришла учить студиозусов дисциплине «Финансовая математика» в сентябре прошлого года, а уже после первой сессии оказалась под следствием. Даме предъявили обвинение по двум статьям Уголовного закона – ст. 290 («Получение взятки») и ст. 292 («Служебный подлог») УК РФ. Математичка не только получила от своих подопечных деньги за получение зачета, но и внесла заведомо ложные сведения о якобы сданном курсе в официальные документы.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, студенты действительно валяли дурака на лекциях по столь сложному предмету и, когда понадобилось сдавать сессию, поняли, что не одолеют гранита финансовой науки. Надо сказать, что оценка по «Финансовой математике» входит в приложение к диплому о высшем образовании этого вуза, а потому завалить экзамен нельзя было ни в коем случае. Любопытно, что учащиеся с самого начала знали о том, что преподавательница берет день­ги за пересдачу курса, а в местном ОБЭПе и раньше получали сигналы о мздоимстве в учебном учреждении. Молодые люди снарядили на переговоры к ученой даме старосту группы, который, придя после аудиенции, сообщил, что сдача зачета будет стоить 300 руб. каждому. Возглавлявший группу парень сам был отличником и активистом, а потому обуреваемый гневом отправился к правоохранителям. Юноше выдали помеченные купюры в сумме 2100 руб. и диктофон, а строгая преподша, увидев деньги, как ни в чем ни бывало проставила семь зачетов в ведомости. Как только банкноты перекочевали в карман преподавателя, женщину взяли с поличным. Теперь она ждет суда, который состоится на днях. Из вуза даму сразу уволили, а ее разоблачители так и остались без зачета по профилирующему предмету.