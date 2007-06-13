«Дармовая» солярка довела до скамьи
№ 24(58) от 14.06.2007 [«Аргументы Недели », Александр СЕМЕНОВ ]
НА УЧАСТКЕ 671-го км федеральной трассы «Россия» (Москва – Санкт-Петербург), недалеко от райцентра Ленинградской области г. Тосно, сотрудники 9‑го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью задержали гражданина Латвии. 38-летний Андрей Букреев в момент задержания откачивал дизельное топливо из магистрального нефтепровода, принадлежащего ОАО «Петербургтранснефтепродукт». Он вварил в трубопровод почти километровый отвод и, как показало следствие, многократно «заливался» из него топливом. Было установлено и место промежуточного хранения и сбыта похищенной солярки: частный дом на улице Тельмана в поселке Ям-Ижора.
Как полагают в милиции, Букреев действовал в составе организованной группы, которая с конца 2006 г. похитила из нефтепровода 176 тыс. л нефтепродуктов на сумму свыше 800 тыс. рублей.
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