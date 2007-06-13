Случай на границе

31 мая на таджикско-афганской границе был убит офицер таджикского погранотряда. Машину, в которой он ехал, остановили четверо неизвестных и долго и бурно дискутировали о чем-то, после чего в офицера начали стрелять из автоматов. Оставшегося в живых водителя забрали с собой в качестве заложника и скрылись.

ПО ОДНОЙ из версий, убитый задолжал афганцам денег за 200 кг героина. Этот случай не уникален. Наркодилеры из-за кордона не раз убивали таджикских должников или похищали их родственников с требованиями выкупа.

Афганский героин у наркоманов считается самым чистым, а у наркодилеров (прежде всего российских и украин­ских) – самым прибыльным.

Во-первых он приносит до 1000% прибыли от продажи. Во-вторых, на дырявой границе Таджикистана и Афганистана, как правило, не возникает проблем с его переправкой. А дальше наркопуть лежит в крупные города РФ или Украины, в которых героин разводят различными примесями, тем самым увеличивая дилерские доходы.