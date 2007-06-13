Гамарджоба от джентльменов удачи

Грузинские воры в законе – пожалуй, последние в этой когорте, которые еще придерживаются блатной романтики, ради чего идут порой на дерзкие и наглые преступления.

«Начальство надо знать в лицо!»

НА ПРОШЛОЙ неделе на новой рижской трассе барсеточники ограбили не кого-нибудь, а целого заместителя министра юстиции и советника Генпрокурора РФ Владимира Ялунина. Дело было на парковке неподалеку от Москвы.

Воров явно привлекла машина Ялунина – Infinity. То есть хозяин был явно состоятельным человеком. Один из преступников отвлек внимание замминистра по обычной схеме – скорее всего, расспрашивал, как проехать в близлежащую деревню. Другой потихоньку открыл дверь со стороны пассажирского переднего сиденья и вытащил барсетку чиновника. В ней были служебные удостоверения и день­ги – 120 тыс. рублей.

По нашим сведениям, бригады таких жуликов-барсеточников работают под руководст­вом грузинских воров в законе. Те «ставят» своим братьям по бывшему СССР технику работы. И к делу допускают самых талантливых, тех, которые учатся отличать престижные иномарки с деньгами внутри от «пустышек».

Понятно, что ограбление шишки от «силовиков» – дело стремное. Жуликам придется ложиться на «дно». А скорее всего, их уже отправили отдыхать куда-то к Черному морю. Но только не в Тбилиси…

Понты дешевые

ПОТОМУ что в Тбилиси ворам тяжело. Чего бы они ни наворовали, у них все конфискуют. Законно. Парламент принял такое решение. Мало того, в этой стране был принят закон, по которому звание «вора в законе» приравнено к уголовному преступлению. То есть окрестили человека вором на зоне – и он уже виноват перед грузинским правосудием – будь добр, получи 10 лет тюрьмы только за звание.

Наверное, в этом есть какой-то смысл. Дело в том, что воровские звания в Грузии не только романтичны, но и очень престижны. Особенно среди молодого поколения, не допущенного к высшему образованию, а тем более к профессиональной официальной работе.

В советские еще времена в Тбилиси представители грузинской элитной интеллигенции знакомили своих друзей с неким вором в законе: «Второй человек в городе. После мэра». Это был Советский Союз, и никаких мэров, как понимаете, и быть не могло. Под словом «мэр» подразумевался первый секретарь горкома КПСС.

Но почет и уважение (учитывая грузинское гостеприим­ство), которые «вору» оказывали, конечно же сильно влияли на психику личности. В Грузии в самом деле с огромным уважением относятся к человеку, который делает свое дело очень хорошо. Таких людей считали национальным достоянием – и художников, и писателей, и поваров, и политиков, до поры до времени. И конечно же воров. Потому что каждый зарабатывает себе славу своим умением. Хорошо ограбил, красиво развел лоха – слава у тебя в кармане. Главное – не убивать! И вот тут большое НО возникло.

В тюрьмах и зонах грузинские воры столкнулись с ворами российскими. А они далеки от романтики. Это – народ обреченный и практически лишенный тяги к свободе. Российские воры, организуя преступления, высчитывают «клиента» по полной программе. Пока у них не будет всей информации (сколько денег, золота и других драгоценностей, маршрутов передвижения, выездов на дачу, охраны жертвы и проч.), они свою группу на дело не пошлют.

Грузинские воры работают чаще по внешним признакам. Как сороки-воровки: видишь что-нибудь блестящее – значит, тащи сразу в свое гнездо. Как это случилось с ограблением замминистра юстиции.

А «гнезда» эти президент Саакашвили в своей стране начал разорять. Как уже говорили, объявил воров в законе вне закона и, что немаловажно, конфискует их имущество. Очень дорогое.

Интересно, что в Туркмении поступили почти так же, только жестче. Там всех воров, которые были гражданами этой страны, вычислили, поймали и расстреляли. Всех, кто попал под руку. Конечно же по местным законам, принятым парламентом.

Под прессом

ЛИКВИДИРУЯ или выдавливая своих «воров» в Россию в том числе, силовые структуры новых государств не решают проблем с международной организованной преступностью. Возникает подозрение, что они лишь пытаются создать видимость сотрудничества в борьбе с международной мафией. На самом деле оргпреступность из этих стран переселяется в другие государства всего мира, там, где могут работать их деньги, их связи. А самое главное – туда, куда перемещаются их жертвы – прежде всего удачливые бизнесмены-соотечественники.

Как видно, достается и российским чиновникам. Тем, кто уж больно похож на бизнесменов.