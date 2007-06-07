Армейская преступность сокращается медленно

В Главной военной прокуратуре (ГВП) отчитались перед новым министром обороны о состоянии правопорядка в Вооруженных силах РФ. По официальным данным, в 2007 г. общее количество преступлений в армии и на флоте сократилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прош­лого года. Как сказали в ГВП корреспонденту «Аргументов неделi», сейчас оно составляет более 23 тыс. серьезных правонарушений.

А ВСЕГО в 2006 г. органами военной прокуратуры выявлено около 131 тыс. нарушений закона. По результатам проверок возбуждено около 4 тыс. уголовных дел. К административной и материальной ответственности привлечены более 27 тыс. военнослужащих. При этом, что особенно тревожно, доля офицеров среди участников правонарушений в Вооруженных силах составила 16%. В это трудно поверить, но в Российской армии служат более 2 тыс. офицеров, осужденных условно за умышленные преступления.

Вот цифры, предоставленные нашей газете председателем Московского окружного военного суда (МОВС) Александром Безнасюком. Он сообщил, что за последние 15 лет число осужденных МОВС офицеров увеличилось в 9 раз и неизменно продолжает расти, что из года в год на скамью подсудимых садится все больше командиров частей подразделений, работников штабов. По словам Безнасюка, в 2005 г. было осуждено 368 офицеров, тогда как в 2004-м – 290. Представляется, что данные по другим судам, работающим в остальных пяти военных округах, аналогичные.

И все же особое беспокойст­во Главной военной прокуратуры и судов вызывают факты суицида в армии и на флоте. За четыре месяца этого года число военнослужащих-самоубийц возросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прош­лого года. С собой покончили 68 военнослужащих.

В целом с начала текущего года в Вооруженных силах зарегист­рировано более 5 тыс. преступлений, 53,1% из которых приходятся на долю неуставных взаимоотношений, рукоприкладства и уклонений от военной службы. В 2006 г. в результате «дедовщины» погибли 27 военнослужащих, а потерпевшими признаны более 5,5 тыс. человек (с начала 2007 г. – 1,5 тыс. потерпевших).