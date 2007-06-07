//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал

Армейская преступность сокращается медленно

№ 23(57) от 07.06.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]

Армейская преступность сокращается медленно

 В Главной военной прокуратуре (ГВП) отчитались перед новым министром обороны о состоянии правопорядка в Вооруженных силах РФ. По официальным данным, в 2007 г. общее количество преступлений в армии и на флоте сократилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прош­лого года. Как сказали в ГВП корреспонденту «Аргументов неделi», сейчас оно составляет более 23 тыс. серьезных правонарушений.

 А ВСЕГО в 2006 г. органами военной прокуратуры выявлено около 131 тыс. нарушений закона. По результатам проверок возбуждено около 4 тыс. уголовных дел. К административной и материальной ответственности привлечены более 27 тыс. военнослужащих. При этом, что особенно тревожно, доля офицеров среди участников правонарушений в Вооруженных силах составила 16%. В это трудно поверить, но в Российской армии служат более 2 тыс. офицеров, осужденных условно за умышленные преступления.

 Вот цифры, предоставленные нашей газете председателем Московского окружного военного суда (МОВС) Александром Безнасюком. Он сообщил, что за последние 15 лет число осужденных МОВС офицеров увеличилось в 9 раз и неизменно продолжает расти, что из года в год на скамью подсудимых садится все больше командиров частей подразделений, работников штабов. По словам Безнасюка, в 2005 г. было осуждено 368 офицеров, тогда как в 2004-м – 290. Представляется, что данные по другим судам, работающим в остальных пяти военных округах, аналогичные.

 И все же особое беспокойст­во Главной военной прокуратуры и судов вызывают факты суицида в армии и на флоте. За четыре месяца этого года число военнослужащих-самоубийц возросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прош­лого года. С собой покончили 68 военнослужащих.

 В целом с начала текущего года в Вооруженных силах зарегист­рировано более 5 тыс. преступлений, 53,1% из которых приходятся на долю неуставных взаимоотношений, рукоприкладства и уклонений от военной службы. В 2006 г. в результате «дедовщины» погибли 27 военнослужащих, а потерпевшими признаны более 5,5 тыс. человек (с начала 2007 г. – 1,5 тыс. потерпевших). 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

//В мире

Помпео подтвердил, что США намерены работать над возвращением формата G8

Помпео подтвердил, что США намерены работать над возвращением формата G8

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в минувший вторник подтвердил, что Вашингтон намерен работать над возвращением к формату "Большой восьмерки" (G8) с участием России.

//В мире

Коломойский озвучил возможное условие переизбрания Зеленского на второй срок

Коломойский озвучил возможное условие переизбрания Зеленского на второй срок

Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал, при каком условии Владимир Зеленский может рассчитывать на второй президентский срок. По данному вопросу бизнесмен высказался в разговоре со СМИ.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Итоги Независимости – Украина вымирает

Итоги Независимости – Украина вымирает

//В мире

Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Анатолий Могилев, последний украинский премьер-министр Крыма, пытался помешать присоединению полуострова к России. С соответствующим заявлением выступил Игорь Мосийчук, бывший депутат Верховной Рады.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Два человека погибли при обрушении в строящегося здания Новосибирске. СК возбудил уголовное дело

Два человека погибли при обрушении в строящегося здания Новосибирске. СК возбудил уголовное дело

Как минимум два человека погибли под завалами дома в Новосибирске. СКР возбудил уголовное дело в связи с обрушением здания. Рабочих под завалами ищут уже 128 спасателей, в том числе кинологи

//Общество

Стали известны самые богатые российские семьи

Стали известны самые богатые российские семьи

Первое место в рейтинге, составленном одним из изданий, заняла семья Гуцериевых. Журналисты оценили состояние основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и его близких в 5,65 млрд долларов.

//Спорт

«Боже мой, я весь в мурашках!» Топ-5 наших спортивных побед, о которых невозможно забыть

«Боже мой, я весь в мурашках!» Топ-5 наших спортивных побед, о которых невозможно забыть

Спорт – это всегда про эмоции. Волнение и напряжение спортсменов перед выходом на площадку проносится по трибунам колоссальной энергетикой. Она подогревает интерес зрителей и разгоняет кровь по венам болельщиков. В противовес чему выступает спокойствие тренерского состава

//Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала, как похудела после третьих родов

Анна Седокова рассказала, как похудела после третьих родов

Известная российская певица, мать троих детей Анна Седокова призналась, что ей очень сложно соблюдать диету. Артистка рассказала, как ей удалось быстро сбросить лишний вес после третьих родов.

//Новости партнеров

//Здоровье

Ученые: ожирение может быть связано с пониженной реакцией на вкус еды

Ученые: ожирение может быть связано с пониженной реакцией на вкус еды

Ученые из университета Бингемтон недавно провели ряд исследований и пришли к поразительному выводу. Согласно некоторой информации, ожирение может быть связано с пониженной реакцией на вкус пищи.

//В мире

Программисты потребовали женщин на IT-конференции в Германии

Программисты потребовали женщин на IT-конференции в Германии

Скандал стал поводом для отмены конференции программистов в Дрездене. Среди докладчиков не было ни одного негра и ни одной женщины. Слово предоставили только белым мужчинам.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Стал известен простой способ снизить артериальное давление без медпрепаратов

Стал известен простой способ снизить артериальное давление без медпрепаратов

Назван простой способ снизить артериальное давление без приема медицинских препаратов. Об этом методе рассказывается в публикации, выложенной некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Общество

Хакеры взломали базу данных РЖД, похищены личные данные более 700 тысяч человек

Хакеры взломали базу данных РЖД, похищены личные данные более 700 тысяч человек

В открытый доступ утекли личные данные практически всех работников РЖД. Сотрудники собственной службы безопасности железнодорожников начали расследование. Они считают, что в систему проникли извне

//В мире

В Крыму слова Волкера о возвращении России в G8 сочли примером несогласованности действий властей США

В Крыму слова Волкера о возвращении России в G8 сочли примером несогласованности действий властей США

В Крыму ответили на требование спецпредставителя Соединённых Штатов по Украине Курта Волкера. Ранее он заявил, что Россия должна «уйти из Крыма», чтобы вновь вернуться в G8.

//Спорт

Борис Игнатьев: В еврокубках мы пока не особо конкурентоспособны

Борис Игнатьев: В еврокубках мы пока не особо конкурентоспособны

По результатам матчей «Краснодара» в Лиге чемпионов уровень российского футбола оценил в интервью еженедельнику «Аргументы недели» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев.

//В мире

Зачем Трампу понадобилась Гренландия?

Зачем Трампу понадобилась Гренландия?

Предложение Трампа купить у Дании самый большой на планете остров Гренландия вызвало как ажиотаж и возмущение в самой Дании, так и здоровый смех в России. Сразу активизировались «эксперды», которые начали рассказывать, что Вашингтон делает это для военных целей.

//Шоу-бизнес

Неудачный кадр, или Лена Ленина была права, и Ксения Собчак действительно беременна

Неудачный кадр, или Лена Ленина была права, и Ксения Собчак действительно беременна

В Сети обсуждают очередную беременность Ксении Собчак. Во-первых, свадьба с Богомоловым слишком быстро была назначена, а во-вторых, Лена Ленина откровенно сказала, что беременность еще не повод выходить замуж

//Новости партнеров

//Общество

Грядущая ночь в Москве может стать самой холодной в августе, ожидаются заморозки

Грядущая ночь в Москве может стать самой холодной в августе, ожидаются заморозки

Грядущая ночь в Москве может стать самой холодной с начала августа. Согласно последним данным синоптиков, волна заморозков пришла на большую часть Европейской России из-за обширного антициклона.

//Шоу-бизнес

Елена Корикова продемонстрировала идеальные ноги в мини-шортах

Елена Корикова продемонстрировала идеальные ноги в мини-шортах

47-летняя российская актриса Елена Корикова опубликовала новую фотографию на своей страничке в социальной сети. Звезда сериала "Бедная Настя" продемонстрировала идеальные ноги в мини-шортах.

//Здоровье

Названы восемь признаков приближающейся смерти

Названы восемь признаков приближающейся смерти

Обозначены признаки, которые свидетельствуют о приближающейся смерти человека. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

//Происшествия

Один человек погиб в ходе аварии на МКАД

Один человек погиб в ходе аварии на МКАД

В ночь на среду, 28 августа, на Московской кольцевой автодороге в районе Носовихинского шоссе случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последним данным, в результате аварии погиб человек.

//Общество

РБК назвал объем секретных расходов России

РБК назвал объем секретных расходов России

Государство тратит на закупку вооружений и технологий около 5,3% ВВП. В позапрошлом году эта сумма составила 4,9 триллиона рублей. Об этом рассказывает РБК.

//Происшествия

СМИ: Названа вероятная причина обрушения стены здания в Новосибирске

СМИ: Названа вероятная причина обрушения стены здания в Новосибирске

В экстренных службах огласили возможную причину обрушения стены двухэтажного здания в Новосибирске. ЧП произошло утром в среду, 28 августа. На данный момент известно об одном погибшем.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Врачи бегут, министры хорошеют
2

Назван «самый простой» ответ России на производство США запрещенных ДРСМД ракет
3

Назад в прошлое. В России остался город, застрявший в лихих 90-х годах
4

Как правильно пить воду
5

«Пророчество Вольфа Мессинга» о переменах в России в 2020 году появилось в сети

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры