Не выдержал и сдался

В Кемерово состоялся суд над убийцами. Одной из 10 жертв стала судья Ольга Бог­данова.

УБИЙЦ было трое – Вадим Журавлев, Павел Алексеев и Наталья Болдина. Их всех вместе свела зона. Журавлев сидел вместе с Алексеевым. С Натальей вступил в знакомство по переписке, она обещала ждать его выхода. После освобождения они собрались на первое дело.

Жертвой Журавлев выбрал Ольгу Богданову. Ольга работала адвокатом и представляла интересы Журавлева в суде. Но он все равно тогда получил срок. А пока сидел, Богданова сама стала судьей. И, по мнению Журавлева, была не только виновата перед ним, но и казалась человеком состоятельным. Жила она с отцом 73 лет. Преступники подобрали ключи к ее квартире и поздно вечером 6 ноября 2004 г., заявившись домой к судье, убили и ее, и отца. Из дома вынесли денег и вещей на 86,5 тыс. рублей.

Через десять дней в г. Топки они убили одинокого пенсионера, который попытался выгнать их из своего дома, и похитили его вещи. 23 ноября они расправились с пятью жителями кемеровского поселка Пионер. Сумма похищенного составила около 5 тыс. рублей.

28 ноября 2004 г. Алексеев по указанию Журавлева убивает жителя разъезда «Буреничево» Кемеровского района, а 2 декабря того же года они убивают молодую женщину, у которой были в гостях. Ее двухлетнего сына оставляют в живых, чтобы, в случае их задержания, использовать его в качестве заложника.

Алексеев первым не выдержал кровавого марафона и пошел сдаваться в прокуратуру. Журавлева и Болдину задержали.

Суд приговорил Вадима Журавлева к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, Алексеева – к 25 годам, Болдину – к 20 годам лишения свободы.