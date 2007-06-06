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Не выдержал и сдался

№ 23(57) от 07.06.2007 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]

Не выдержал и сдался

 В Кемерово состоялся суд над убийцами. Одной из 10 жертв стала судья Ольга Бог­данова.

 УБИЙЦ было трое – Вадим Журавлев, Павел Алексеев и Наталья Болдина. Их всех вместе свела зона. Журавлев сидел вместе с Алексеевым. С Натальей вступил в знакомство по переписке, она обещала ждать его выхода. После освобождения они собрались на первое дело.

 Жертвой Журавлев выбрал Ольгу Богданову. Ольга работала адвокатом и представляла интересы Журавлева в суде. Но он все равно тогда получил срок. А пока сидел, Богданова сама стала судьей. И, по мнению Журавлева, была не только виновата перед ним, но и казалась человеком состоятельным. Жила она с отцом 73 лет. Преступники подобрали ключи к ее квартире и поздно вечером 6 ноября 2004 г., заявившись домой к судье, убили и ее, и отца. Из дома вынесли денег и вещей на 86,5 тыс. рублей.

 Через десять дней в г. Топки они убили одинокого пенсионера, который попытался выгнать их из своего дома, и похитили его вещи. 23 ноября они расправились с пятью жителями кемеровского поселка Пионер. Сумма похищенного составила около 5 тыс. рублей.

 28 ноября 2004 г. Алексеев по указанию Журавлева убивает жителя разъезда «Буреничево» Кемеровского района, а 2 декабря того же года они убивают молодую женщину, у которой были в гостях. Ее двухлетнего сына оставляют в живых, чтобы, в случае их задержания, использовать его в качестве заложника.

 Алексеев первым не выдержал кровавого марафона и пошел сдаваться в прокуратуру. Журавлева и Болдину задержали.

 Суд приговорил Вадима Журавлева к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, Алексеева – к 25 годам, Болдину – к 20 годам лишения свободы.

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