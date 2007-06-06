Подслушивать – нехорошо!

На днях этот постулат привычным для себя способом решила подтвердить Борисоглебская межрайонная прокуратура Воронежской области. Она направила в суд уголовное дело, связанное с нарушением тайны телефонных переговоров (преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 138 УК РФ).

ВИНОВНИКОМ оказался коммерсант из Бори­со­глебска, у которого внезапно сократилась прибыль с торговых точек. Предприниматель заподозрил, что продавцы тайком продают «левый» товар, и решил вывести их на чистую воду, используя чудеса современной техники.

Сняв жилье рядом с домом своей заведующей сетью розничных продаж, по­просил разрешения подключиться к ее телефонной линии (для доступа к Интернету). Установив «прослушку» телефонных переговоров продавщицы, он полностью убедился в том, что его подо­зрения не напрасны. Соседка активно обсуждала с сотрудницами все тонкости их «левого» бизнеса.

Записав эти переговоры на компакт-диск, коммерсант уволил соседку, объяснив, в чем она виновата и как он об этом узнал. Кроме того, он обратился в налоговую инспекцию: мол, уволенная «на халяву» использовала торговые площади, не платя за «аренду».

В свою очередь экс-продавщица обратилась в суд с иском о восстановлении на работе. А заодно – обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что предприниматель грубо вторгся в ее частную жизнь.

В итоге суд восстановил даму на работе, да и налоговая не нашла в ее действиях ничего предосудительного.

А вот материально и морально пострадавший предприниматель с изумлением узнал о том, что санкцию на прослушивание телефона может дать только суд.

Незадачливый «сыщик» даже не думал отпираться от содеянного. Он полностью признал свою вину и смирился с возможным наказанием – до одного года исправительных работ…