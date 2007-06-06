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Анатомия побега

Бежать из мест заключения – не проблема, пока там есть охрана

№ 23(57) от 07.06.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Анатомия побега

 На прошлой неделе было предъявлено обвинение начальнику отдела специального учета Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ярославской области Евгению Акимову. Заинтересовались и заместителем начальника по тыловому обеспечению исправительной колонии №8 Сергеем Борщевым. Борщев арестован, Акимов дал подписку о невыезде.

Билет на волю

 ПО ВЕРСИИ следствия, с декаб­ря 2006-го по май 2007 г. они незаконно готовили документы для условно-досрочного освобождения заключенных или о переводе их в колонии-поселения в пределах Ярославской области. Хотя лица, отбывающие наказания, характеризовались отрицательно и неоднократно нарушали режим колонии.

 Пока тайной следствия является количество людей, которые оказались на свободе по воле своих стражников, а также суммы, которые платили зэки за билет на волю. Известна только одна формулировка обвинения: «за совершение указанных действий Борщеву и Акимову предоставлялись материальные блага в виде оплаты услуг по проведению досуга».

 С досугом у личного состава УФСИН известные проблемы. Если зэки рано или поздно отбывают свои сроки и выходят на свободу, то кадровые офицеры проводят на зоне до 25 лет. При этом их зарплаты очень невелики. Зарплата сотрудников тюрем в среднем – 1,5 тыс. рублей. В Москве с надбавкой мэра – 2 тысячи. А если учесть и проблемы с жильем для охраны и их семей, получается, что положение надсмотрщиков ненамного лучше, чем заключенных. Это, по мнению экспертов, и приводит к побегам. Либо охрана допускает преступную халатность, либо непосредственно помогает беглецам.

 А бежать хочет почти каждый сидящий.

Ожившие мертвецы

 ПУТЬ на волю из мест заключения нередко лежит через «больничку». Но конечно же все зависит не столько от состояния здоровья потенциального беглеца, сколько от его финансовых возможностей.

 Уходит в прошлое «практика Монте-Кристо», когда криминальные авторитеты, или воры в законе, покидали зону по документам умерших в неволе сидельцев. Сейчас чаще практикуются менее романтичные схемы, которые приводят в недоумение оперативников по борьбе с организованной преступностью.

 Схема банальна – у вора в законе, который, как правило, имеет несколько судимостей, лагерные медики фиксируют тяжелое онкологическое заболевание. Ему выписывают документы, по которым выпускают досрочно.

 Но и на воле стараются избавиться от воров любыми способами. Узнав о досрочном освобождении какого-нибудь очередного «генерала преступного мира», оперативники вновь его задерживают уже через день (даже несколько часов) с привычным набором запрещенных вещей – патроны, наркотики. И воры в законе опять отправляются в места заключения.

 – Вы думаете, они неумные люди? – задается вопросом изве­стный адвокат Генрих Падва. – Вы думаете, они не смотрят милицейскую хронику по телевизору и не видят, как с патронами и наркотиками задерживают воров? Прекрасно они это знают. Некоторые даже карманы в своих костюмах зашивают, чтобы ничего не подбросили, и все равно попадаются…

Пикник на обочине

 НЕБОЛЬШУЮ порцию анаши и пистолет обнаружили однажды милиционеры у вора в законе Мухаметшина по кличке Муха. Следствие велось несколько лет. Даже если бы его признали виновным на суде, на зоне ему приш­лось бы пробыть от силы месяцев восемь. Для авторитета – не срок. Но случилось непредвиденное. Во время перевозки Мухи в «автозаке» по Московской обл. он завязал беседу с охраной и посетовал на то, что может долго не увидеть всех прелестей жизни. А так – хоть воздухом вольным подышать да напоследок глоток вина хорошего отведать…

 Охранники сочувственно призадумались. И тут совершенно случайно оказалось, что в одном направлении с «автозаком» по трассе двигается «девятка», в которой куда-то ехали старые знакомые Мухи. И у этих знакомых совершенно случайно оказалось с со­бой вино (побольше, чем несколько глотков), музыка и закуска.

 В результате получился им­провизированный пикник на обочине, во время которого у мужчин (и у охраны тоже) всплыла еще одна тоска – по слабому полу. Люди на «девятке» сгоняли в близлежащий город за девушками, которых всем бы хватило. Подобревшие охранники даже разрешили Мухе предаться любви с одной из них на заднем сиденье «легковушки». Но вор в законе объяснил им, что это «не по понятиям», такому авторитету, как он, на «сиденье не пристало», нужно хотя бы матрас сверху постелить. Матрас так матрас. И Муху отпустили искать матрас.

 Тот сел в «девятку» и уехал. До сих пор находится в розыске.

Некуда бежать

 КОНЕЧНО, когда его найдут, он получит еще и статью за побег. Зачем нужно было устраивать этот спектакль? Ответ знает только он сам. Но вот где его спросить? Борцы с оргпреступностью не исключают, что Муха­мет­шина взволновало возвращение в российскую пенитенциарную систему из США Вяче­сла­ва Ивань­кова, с которым, возможно, у Мухи могли быть разногласия. И в системе исполнения наказаний Иваньков мог обнаружить Мухаметшина легче, чем на воле.

 – Как бы они ни бегали, от судьбы не уйти, – говорят оперативники Департамента по борьбе с оргпреступностью МВД РФ, – мало кто из воров умирает своей смертью. Их убивают либо на зоне, либо на воле. Вот как Чингиза

 Вора в законе Чингиза Ахундова застрелили днем в минувшую субботу рядом с домом, где он жил, на ул. Алабяна в Москве. Неизвестные стреляли из элитного оружия – пистолетов-пулеметов «Агран-2000» с глушителями. В голову Чингиза убийцы сделали пять контрольных выстрелов.

Олег УТИЦИН

Комментарий

 ПО СВЕДЕНИЯМ уполномоченного по правам человека Олега Миронова, в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ содержатся 1092 тыс. человек. Почти 85 тыс. из них вынуждены кочевать с койки на койку, т.к. лишены собственного спального места. Среди заключенных – 90,8 тыс. больных активными формами туберкулеза и более 5 тыс. ВИЧ-инфицированных. Особенно сложная ситуация сложилась в СИЗО Ханты-Мансийского автономного округа – они переполнены в 4,3 раза, в Тверской и Тульской областях – в 3,5 раза.

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