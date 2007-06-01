Ментопритон «Забава»

ОДНА из пострадавших 16-летняя Наталья К. редко видела своих родителей трезвыми. Если в семье и появлялись небольшие деньги, их сразу тратили на «горькую». Поняв, что в своей станице делать нечего, девушка решила податься в Краснодар на заработки. На пути к новой жизни станичнице попался начальник смены контрольного поста милиции полка ДПС ГИБДД Краснодара Сергей Бирюков.

– Гаишник остановил проходящий автобус, в котором я ехала, попросил меня выйти и забрал паспорт, – утверждала на судебном заседании Кириллова. – Я умоляла вернуть документы: «Меня же на работу не возьмут, отдайте!» А он наобещал мне золотые горы: «Я тебе такую работу устрою, нужды знать не будешь».

Таким же образом Бирюков «засватал» еще нескольких девушек. Сотрудник ГИБДД и его напарник – житель Горячего Ключа – зарегистрировали свое ЧП под названием «Забава». «Ночных бабочек» поселили в съемную квартиру и поставляли по городским саунам. От клиентов отбоя не было, но кошельки девушек от этого особо не распухли: за час работы они получали рублей по 200. Бирюков и его сообщник угрожали: «Если попытаешься сбежать или хоть где-то пикнуть, мы твои фотографии развесим возле твоего дома. Пусть родители и все твои друзья узнают, чем ты тут занимаешься». Как ни странно, наложниц больше возмутило не заточение, а жадность сутенеров. Одной из них чудом удалось сбежать и сообщить в милицию, хозяина борделя задержали.

На судебном заседании Бирюков все обвинения отверг, заявив, что его пытаются выжить из милиции: «Все это – клевета, я образцовый семьянин. А девушки сами знали, на что шли». Однако пострадавшие этим оправданиям не верили: «Лично меня они купили за 6 тыс. рублей. Заставляли работать до потери сознания: даже болезнь не считалась оправданием. Наоборот, потом приходилось отрабатывать «долги» натурой и сверх обычной «нормы», – рассказала на суде 17-летняя Оксана П.

Как сообщил нам федеральный судья Советского районного суда Владимир Храбан, стороной обвинения не приведены доказательства использования служебного положения сотрудником ДПС, поэтому эти пункты пришлось исключить из обвинения. Бывший сотрудник ГИБДД заплатит штраф в размере 20 тыс. руб. и проведет два года в исправительной колонии, а его сообщник осужден на год. «Скорее всего, прокуратурой Карасунского округа будет дана оценка обоснованности приговора», – сообщила помощник прокурора Карасунского округа Елизавета Аверкова. На суде она настаивала на том, чтобы Бирюкова посадили на семь лет.

За последний год краевое ГУВД возбудило более 50 уголовных дел за организацию притонов, более 180 человек привлечены к ответственности.

– В последнее время таких дел, где фигурируют сотрудники правоохранительных органов, стало все больше, – констатирует пресс-секретарь Советского райсуда Краснодара Элла Безуглая. – Рекордсмены в этом смысле – участковые. Они, руководствуясь законом, отказывали в возбуждении уголовных дел на основании «отсутствия состава преступления».