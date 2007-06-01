//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал

Ментопритон «Забава»

Сотрудник краснодарского ГИБДД организовал притон

№ 22(56) от 31.05.2007 [«Аргументы Недели », Антон КОВАЛЕВ, Краснодар ]

Ментопритон «Забава»

 ОДНА из пострадавших 16-летняя Наталья К. редко видела своих родителей трезвыми. Если в семье и появлялись небольшие деньги, их сразу тратили на «горькую». Поняв, что в своей станице делать нечего, девушка решила податься в Краснодар на заработки. На пути к новой жизни станичнице попался начальник смены контрольного поста милиции полка ДПС ГИБДД Краснодара Сергей Бирюков.

 – Гаишник остановил проходящий автобус, в котором я ехала, попросил меня выйти и забрал паспорт, – утверждала на судебном заседании Кириллова. – Я умоляла вернуть документы: «Меня же на работу не возьмут, отдайте!» А он наобещал мне золотые горы: «Я тебе такую работу устрою, нужды знать не будешь».

 Таким же образом Бирюков «засватал» еще нескольких девушек. Сотрудник ГИБДД и его напарник – житель Горячего Ключа – зарегистрировали свое ЧП под названием «Забава». «Ночных бабочек» поселили в съемную квартиру и поставляли по городским саунам. От клиентов отбоя не было, но кошельки девушек от этого особо не распухли: за час работы они получали рублей по 200. Бирюков и его сообщник угрожали: «Если попытаешься сбежать или хоть где-то пикнуть, мы твои фотографии развесим возле твоего дома. Пусть родители и все твои друзья узнают, чем ты тут занимаешься». Как ни странно, наложниц больше возмутило не заточение, а жадность сутенеров. Одной из них чудом удалось сбежать и сообщить в милицию, хозяина борделя задержали.

 На судебном заседании Бирюков все обвинения отверг, заявив, что его пытаются выжить из милиции: «Все это – клевета, я образцовый семьянин. А девушки сами знали, на что шли». Однако пострадавшие этим оправданиям не верили: «Лично меня они купили за 6 тыс. рублей. Заставляли работать до потери сознания: даже болезнь не считалась оправданием. Наоборот, потом приходилось отрабатывать «долги» натурой и сверх обычной «нормы», – рассказала на суде 17-летняя Оксана П.

 Как сообщил нам федеральный судья Советского районного суда Владимир Храбан, стороной обвинения не приведены доказательства использования служебного положения сотрудником ДПС, поэтому эти пункты пришлось исключить из обвинения. Бывший сотрудник ГИБДД заплатит штраф в размере 20 тыс. руб. и проведет два года в исправительной колонии, а его сообщник осужден на год. «Скорее всего, прокуратурой Карасунского округа будет дана оценка обоснованности приговора», – сообщила помощник прокурора Карасунского округа Елизавета Аверкова. На суде она настаивала на том, чтобы Бирюкова посадили на семь лет.

 За последний год краевое ГУВД возбудило более 50 уголовных дел за организацию притонов, более 180 человек привлечены к ответственности.

 – В последнее время таких дел, где фигурируют сотрудники правоохранительных органов, стало все больше, – констатирует пресс-секретарь Советского райсуда Краснодара Элла Безуглая. – Рекордсмены в этом смысле – участковые. Они, руководствуясь законом, отказывали в возбуждении уголовных дел на основании «отсутствия состава преступления».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

//Экономика

Путин назвал сроки начала поставок газа по "Турецкому потоку"

Путин назвал сроки начала поставок газа по "Турецкому потоку"

Президент РФ Владимир Путин 27 августа назвал сроки начала поставок газа по газопроводу "Турецкий поток". Российский лидер заявил, что газ по "Турецкому потоку" пойдет в Турцию до конца 2019 года.

//В мире

Спикер Рады не заметил прорывов за первые сто дней президентства Зеленского

Спикер Рады не заметил прорывов за первые сто дней президентства Зеленского

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во вторник, 27 августа, сделал важное заявление. По словам политика, он не видит прорывов за первые сто дней президентства Владимира Зеленского.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

В Новосибирске при попустительстве полиции орудует группа несовершеннолетних последователей «хабаровских живодерок»!

В Новосибирске при попустительстве полиции орудует группа несовершеннолетних последователей «хабаровских живодерок»!

//В мире

Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Анатолий Могилев, последний украинский премьер-министр Крыма, пытался помешать присоединению полуострова к России. С соответствующим заявлением выступил Игорь Мосийчук, бывший депутат Верховной Рады.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Минфин и Центробанк представят новую систему пенсионных накоплений

Минфин и Центробанк представят новую систему пенсионных накоплений

Банк России и Минфин РФ решили отказаться от названия "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК) для новой системы накопительных пенсий, ее детали планируется объявить через неделю.

//Непознанное

«Пророчество Вольфа Мессинга» о переменах в России в 2020 году появилось в сети

«Пророчество Вольфа Мессинга» о переменах в России в 2020 году появилось в сети

Советский менталист Вольф Мессинг в свое время сделал предсказание о том, что ждет Российскую Федерацию в 2020 году. Соответствующее утверждение содержится в публикации, выложенной в отечественной блогосфере.

//Непознанное

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков, которые разбогатеют до конца 2019 года

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков, которые разбогатеют до конца 2019 года

Люди, рожденные под знаками Тельца, Скорпиона, Льва, Стрельца и Рыб, разбогатеют до конца текущего года. Это обещает гороскоп астролога Павла Глобы, опубликованный на страницах отечественных интернет-СМИ.

//В мире

Министр здравоохранения Украины при Януковиче Раиса Богатырева задержана в аэропорту Киева

Министр здравоохранения Украины при Януковиче Раиса Богатырева задержана в аэропорту Киева

На Украине сотрудники правоохранительных органов во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту "Жуляны" бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву.

//Новости партнеров

//Общество

На Московском центральном кольце временно приостановили движение поездов

На Московском центральном кольце временно приостановили движение поездов

На Московском центральном кольце (МЦК) во вторник, 27 августа, вечером временно приостановливалось движение поездов по часовой стрелке. Восстановлением движения поездов занимались железнодорожники.

//В мире

Девушка упала с шестого этажа, записывая на видео свои занятия йогой

Девушка упала с шестого этажа, записывая на видео свои занятия йогой

В мексиканском штате Нуэво-Леон 23-летняя студентка Алекса Терразас попала в больницу с серьезными травмами после падения с балкона шестого этажа, сообщает во вторник издание LAD Bible.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

"Настя — человек с фантазией, но не до такой степени, чтобы запустить сплетни о здоровье", - высказался Жигунов о Заворотнюк

"Настя — человек с фантазией, но не до такой степени, чтобы запустить сплетни о здоровье", - высказался Жигунов о Заворотнюк

Актер Сергей Жигунов, снимавшийся с Анастасией Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня" высказал свое мнение по поводу сообщений СМИ о болезни актрисы.

//Авиа, ж/д транспорт

В Шереметьево могут сократить количество голосовых сообщений

В Шереметьево могут сократить количество голосовых сообщений

Международная ассоциация аэропортов направила в Минтранс РФ письмо с предложением о реализации проекта "Тихий аэропорт" в "Шереметьево". Об этом во вторник сообщает газета "Известия".

//Общество

Росстат информирует о росте бедности в России

Росстат информирует о росте бедности в России

В России стало больше людей с денежными доходами ниже прожиточного минимума. Рост уровня бедности россиян зафиксировал Росстат. Этот показатель в годовом выражении вырос на 0,2 п.п.

//Культура

Актеры отмечают День кино: "Российское кино живо!"

Актеры отмечают День кино: "Российское кино живо!"

Российские актеры отмечают 27 августа профессиональный праздник День кино. Актер театра и кино, преподаватель Дмитрий Певцов, у которого и супруга Ольга Дроздова актриса, радуется: "Российское кино живо!!"

//В мире

Видео: в Китае обезьяна сбежала из зоопарка при помощи камня

Видео: в Китае обезьяна сбежала из зоопарка при помощи камня

В зоопарке китайской провинции Хэнань обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать. Видео инцидента опубликовала газета South China Morning Post.

//Экономика

Курс евро подскочил до 74 рублей

Курс евро подскочил до 74 рублей

Курс евро на торгах во вторник, 27 августа, вырос до 74 рублей. Такого уровня курс европейской валюты достиг впервые с 20 августа. Курс доллара на торгах увеличивается на 59 копеек.

//Новости партнеров

//Говорят, что...

Россияне переходят на разливное пиво

Россияне переходят на разливное пиво

Пиво в нашей стране становится всё популярнее – рост продаж пенного напитка не останавливается. Несмотря на высокую планку прошлого года, которую аналитики связывают с проведением чемпионата мира по футболу, в1-м полугодии 2019 г. объём производства пива и пивных напитков вырос ещё на 1%.

//Говорят, что...

Бразилия горит, как Сибирь

Бразилия горит, как Сибирь

С начала года в дождевых лесах Амазонии зафиксировано рекордное количество пожаров. Причём к такому плачевному результату привели действия бразильских чиновников, которые чуть ли не копируют своих российских коллег.

//Говорят, что...

Зеленский призвал гордиться казаками – «земляными кроликами»

Зеленский призвал гордиться казаками – «земляными кроликами»

Новый президент Незалежной Володимир Зеленський в своей речи, посвящённой 28-й годовщине независимости Украины, неожиданно заявил, что «казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко взяли крепость Дюнкерк». Речь о событиях XVII века, когда Франция во время Тридцатилетней войны отбила этот город у Испании.

//Говорят, что...

«Красная» путина показала новый рекорд

«Красная» путина показала новый рекорд

На Дальнем Востоке завершается лососёвая путина. Добыто уже более 400 тыс. тонн красной рыбы, что почти на 49% больше результата прошлого нечётного, 2017 года. Такого результата удалось достичь в основном благодаря рекордным уловам на Камчатке. Там уже поймано 361, 4 тыс. т лососёвых

//Здоровье

Как правильно пить воду

Как правильно пить воду

Содержание воды в организме напрямую влияет на состояние здоровья, работоспособность человека, возможность восстанавливаться после физических, интеллектуальных и эмоциональных нагрузок, противостоять стрессу. Важно не только количество воды, но и режим её употребления.

//Здоровье

Опасные фальшивки

Опасные фальшивки

Некачественные и фальсифицированные препараты могут причинить вред пациентам и не лечить заболевания, для которых они предназначались. Иногда подделки очень хорошо маскируют, и отличить от качественных препаратов их сложно. Но по некоторым признакам это всё-таки можно сделать.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева стала мамой, но ЗАГС отказался регистрировать младенца
2

Пророчество православного старца о виновнике Третьей мировой обнародовали в СМИ
3

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
4

Кейт Миддлтон узнала, что принц Гарри придумал ей новое имя
5

О них не знали даже соседи, дети-маугли найдены в квартире со странными куклами

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры