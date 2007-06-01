Похоронная агентура
№ 22(56) от 31.05.2007 [«Аргументы Недели », Александр ВЛАСОВ ]
80 лет минуло со времен написания великого романа, где в неком уездном городе N «было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются затем, чтобы побриться, остричься и сразу же умереть». Напрасно Ильф и Петров писали о «похоронщиках» с изрядной долей иронии. Нынешняя их плеяда не чета безенчукам и нимфам. Отчасти потому, что этот бессмертный бизнес в Челябинске взяли в свои цепкие и надежные руки правоохранительные органы.
ДЛЯ начала процитируем один любопытный документ. Это приказ №644 от 10.11.2006 г. начальника городской милиции под названием «Улучшение работы по передаче информации по обнаружению трупов и скоропостижным смертям граждан». Он гласит, что в случае поступления к сотрудникам милиции сведений об обнаружении трупов они обязаны незамедлительно сообщать об этом в муниципальное похоронное предприятие «Мемориал». Этим же приказом на «Мемориал» возлагается обязанность по доставке судебно-медицинских экспертов на место происшествия. Иными словами, милиция в добровольном порядке складывает с себя обязанности по организации следственно-оперативной деятельности, перепоручая их похоронному предприятию. Вы скажете, что такого просто не может быть! И ошибетесь.
Первым на место происшествия в городе Ч всегда приезжает похоронный агент. Только разобравшись с обстановкой и заключив с родственниками договор на организацию похорон, агент дает «отмашку» в милицию для вызова следственно-оперативной группы. Прокурор области давно подозревает, что из такой «совместной деятельности» милиции и похоронных предприятий во все стороны торчат уши коммерческих интересов. Так, еще 05.12.2006 г. государственный советник юстиции направил в адрес начальника милиции грозное письмо №28-890 с требованием пресечь такие безобразия. В этом письме, в частности, говорится: «Выявленные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении сотрудниками дежурной части УВД города своих должностных обязанностей по организации своевременного выезда следственно-оперативных групп на место происшествия. Требую принять меры к недопущению таких фактов».
Но никто грозного прокурорского окрика не испугался. Через полгода после «прокурорского реагирования» на месте происшествия в 100% случаев первыми оказываются похоронные агенты, и именно они, хорошо поработав на месте происшествия, вызывают затем следственно-оперативную группу. В чем причина такой милицейской отваги? Со слов тех самых похоронных агентов известно, что за каждый телефонный звонок они платят своему информатору от одной до полутора тысяч рублей. Попробуем посчитать. За день в городе умирает внезапной смертью никак не менее 30 человек. Соответственно, в
деньгах это составляет не менее 30 тыс. рублей за смену. За месяц – без малого миллион. Так сказать – довесок к зарплате. Если на одну чашу весов положить миллион, а на другую – ничем не подкрепленные прокурорские требования, какая чаша перетянет?
Наверное, не от хорошей жизни приходится отдельным сотрудникам искать побочные заработки. Тем более что упомянутый миллион идет не в одни руки. Как говаривал в свое время министр финансов Лившиц, надо делиться! Только у всякой медали – две стороны. «Похоронному» вопросу сейчас уделяется столько времени и внимания в милиции, что ни на какую другую работу не остается свободных рук. Ежеминутные сверки: прибыл ли уже на место похоронный агент? Не рано ли еще вызывать следственно-оперативную группу, которая будет путаться у агента под ногами? Какая именно похоронная команда вывезла труп (деньги, как известно, любят счет)? Работа хлопотная и отчасти конспиративная, но игра стоит свеч.
На второй стороне медали и другие гримасы. Под такой надежной крышей «похоронщикам» живется вольготно. Могут вывезти труп до прибытия следственной группы. Сами решают – нужен ли здесь осмотр места происшествия. По данным за первый квартал 2007 г., половина (!) трупов, направленных следователями с места происшествия на судебно-медицинскую экспертизу, не доезжают до морга. Прокурорские работники потом только руками разводят. Куда трупы деваются? Загадка природы.
Есть и третья сторона проблемы. Та дань, которой обложили похоронные предприятия городские чиновники, автоматически ложится на плечи бедных родственников. Стоимость похорон растет не по дням, а по часам.
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