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Похоронная агентура

№ 22(56) от 31.05.2007 [«Аргументы Недели », Александр ВЛАСОВ ]

Похоронная агентура

 80 лет минуло со времен написания великого романа, где в неком уездном городе N «было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются затем, чтобы побриться, остричься и сразу же умереть». Напрасно Ильф и Петров писали о «похоронщиках» с изрядной долей иронии. Нынешняя их плеяда не чета безенчукам и нимфам. Отчасти потому, что этот бессмертный бизнес в Челябинске взяли в свои цепкие и надежные руки правоохранительные органы.

 ДЛЯ начала процитируем один любопытный документ. Это приказ №644 от 10.11.2006 г. начальника городской милиции под названием «Улучшение работы по передаче информации по обнаружению трупов и скоропостижным смертям граждан». Он гласит, что в случае поступления к сотрудникам милиции сведений об обнаружении трупов они обязаны незамедлительно сообщать об этом в муниципальное похоронное предприятие «Мемориал». Этим же приказом на «Мемориал» возлагается обязанность по доставке судебно-медицинских экспертов на место происшествия. Иными словами, милиция в добровольном порядке складывает с себя обязанности по организации следственно-оперативной деятельности, перепоручая их похоронному предприятию. Вы скажете, что такого просто не может быть! И ошибетесь.

 Первым на место происшест­вия в городе Ч всегда приезжает похоронный агент. Только разобравшись с обстановкой и заключив с родственниками дого­вор на организацию похорон, агент дает «отмашку» в мили­цию для вызова следственно-опе­ративной группы. Прокурор области давно подозревает, что из такой «совмест­ной дея­тельности» милиции и похоронных предприятий во все стороны торчат уши ком­мерческих интересов. Так, еще 05.12.2006 г. госу­дар­­ственный советник юстиции направил в адрес начальника милиции грозное письмо №28-890 с требованием пресечь такие безобразия. В этом письме, в част­ности, говорится: «Выя­вленные факты свидетельствуют о ненад­лежащем исполнении сотрудниками дежурной части УВД города своих должностных обязанностей по организации своевременного выезда следственно-оперативных групп на место происшествия. Требую принять меры к недопущению таких фактов».

 Но никто грозного прокурорского окрика не испугался. Через полгода после «прокурорского реагирования» на месте происшествия в 100% случаев первыми оказываются похоронные агенты, и именно они, хорошо поработав на месте происшествия, вы­зывают затем след­ст­венно-оперативную груп­пу. В чем причина такой милицейской отваги? Со слов тех самых похоронных агентов известно, что за каждый телефонный звонок они платят своему информатору от одной до полутора тысяч рублей. Попробуем по­считать. За день в городе умирает внезапной смертью никак не ме­нее 30 человек. Соответственно, в
деньгах это составляет не менее 30 тыс. рублей за смену. За ме­сяц – без малого миллион. Так ска­зать – довесок к зарплате. Если на одну чашу весов положить мил­лион, а на другую – ничем не подкрепленные прокурор­ские тре­бования, какая чаша перетянет?

 Наверное, не от хорошей жизни приходится отдельным сотрудникам искать побочные заработки. Тем более что упомянутый миллион идет не в одни руки. Как говаривал в свое время министр финансов Лившиц, надо делиться! Только у всякой медали – две стороны. «Похоронному» вопросу сейчас уделяется столько времени и внимания в милиции, что ни на какую другую работу не остается свободных рук. Ежеминутные сверки: прибыл ли уже на место похоронный агент? Не рано ли еще вызывать следственно-оперативную группу, которая будет путаться у агента под ногами? Какая именно похоронная команда вывезла труп (деньги, как известно, любят счет)? Работа хлопотная и отчасти конспиративная, но игра стоит свеч.

 На второй стороне медали и другие гримасы. Под такой надежной крышей «похоронщикам» живется вольготно. Могут вывезти труп до прибытия следст­венной группы. Сами решают – нужен ли здесь осмотр места происшествия. По данным за первый квартал 2007 г., половина (!) трупов, направленных следователями  с места происшествия на судебно-медицинскую экспертизу, не доезжают до морга. Прокурорские работники потом только руками разводят. Куда трупы деваются? Загадка природы.

 Есть и третья сторона проблемы. Та дань, которой обложили похоронные предприятия городские чиновники, автоматически ложится на плечи бедных родст­венников. Стоимость похорон растет не по дням, а по часам. 

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