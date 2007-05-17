Тобольских «потрошителей» посадили на четверть века

Почти год назад жители Тобольска обнаружили на берегу Иртыша страшную находку - трупы двух молодых женщин. На прошлой неделе убийцам был вынесен приговор.

В ТЮМЕНСКОМ об­­ластном суде слушалось дело Андрея Гуляева, Сергея Дмитриева и Владими­ра Шукста.

По версии обвинения, 18 мая 2006 г. в 11 часов утра эта троица встретила 17-летнюю студентку Западно-Сибирского гуманитарного института Тобольска. Они напали на нее, отобрали мобильный телефон и угрозами заставили отправиться с ними в один частный дом. Там девушку изнасиловали на глазах у 29-летней женщины, случайно оказавшейся на месте преступления. Затем потерпевшую и свидетельницу на такси вывезли на берег Иртыша и убили. Следователи насчитали на теле студентки 25 ножевых ранений, а у свидетельницы - 57. Обе скончались на месте. 20 мая 2006 г. тела погибших были обнаружены местными жителями. А через четыре дня преступников задержали.

Дмитриева суд приговорил к 30 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Гуляев и Шукст - на 22 года лишения свободы каждый. Также вынесено постановление о взыскании с осужденных морального вреда. 200 000 руб. в пользу 8-летнего ребенка свидетельницы и 315 475 руб. - матери погибшей студентки.