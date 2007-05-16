Флотская рулетка
№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
9 млн. руб. из казны Тихоокеанского флота были поставлены на кон. Выигрыш - семь с половиной лет лишения свободы.
МАЙОР Дмитрий Буланов, он же начальник одного из полевых учреждений Центрального банка РФ, еще летом 2005 г. из хранилища резервного фонда похитил 9 млн. рублей. На казенные деньги он играл в казино, погашал кредиты, успел купить себе машину. А потом был арестован в ходе проверки по иску Центробанка.
На днях гарнизонный военный суд Советской Гавани приговорил Буланова к лишению свободы на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен воинского звания «майор» и права занимать в течение 3 лет должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с материальной ответственностью.
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