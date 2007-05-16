Адвокат «разводил» клиентку

В Перми передано в суд дело адвоката-вымогателя.

ОДНА из жительниц города решила оформить на себя недвижимость и обратилась за квалифицированной помощью к адвокату Константину Безрукову. Подписав с ней соглашение, Безруков попросил вознаграждение - 8500 рублей. Женщина заплатила. Безруков же, поняв, что его клиентка юридически безграмотна, начал пугать ее различными статьями законов, по которым женщина якобы могла лишиться своей квартиры. Но чтобы этого не произошло, достаточно было заплатить адвокату сначала еще 2 тыс. руб., а потом - 35 тыс. и заодно подарить ноутбук. И клиентка опять заплатила.

Тогда Безруков придумал «проблемы c регистрационной палатой», для решения которых надо было всего-то 29 тыс. рублей. Тут уже клиентка засомневалась и пошла в милицию. Там поняли, что это очень похоже на бандитские «разводки». Прокуратура возбудила уголовное дело и выяснила, что Безруков причинил клиентке ущерб на сумму более 65 тыс. рублей. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве с причинением значительного ущерба.