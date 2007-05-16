На контрафакте можно заработать… срок

В городе Киров готовится показательный процесс над продавцом контрафакта.

В БЛИЖАЙШЕЕ время в арбитражном суде будет рассмотрено дело владельца парфюмерного магазина. Кировская таможенная служба поймала его на незаконном использовании товарного знака «Hugo Boss». На судебное разбирательство изъявили желание прибыть сами представители «Hugo Boss» - материалы этого дела они намерены использовать для защиты своего бренда в других российских регионах.

За нелегальное использование товарных знаков закон предусматривает административную ответственность в виде конфискации товара и штрафа до 400 МРОТ или уголовную ответст­венность в виде тюремного заключения до 5 лет, или штрафа до 300 тыс. рублей.

Можно было бы сказать, что, после того как поймали бедного деревенского учителя, обучавшего детей при помощи нелицензионной программы Windows, Кировская таможня озаботилась тем, как уберечь простого обывателя от всего поддельного и вредного. Тем более что до этого со времен СССР мы не брезговали подделывать марки проклятых буржуинов: шампан­ское - советское, коньяк - армянский.

Но нет. Задолго до скандального дела кировским таможенникам, например, «выражали глубокую благодарность» представители товарного знака «Adidas». И вообще работа кировских Верещагиных впечатляет: из 62 дел по контрафакту, возбужденных 17 таможнями Приволжского региона в I кв. 2007 г., на долю Кировской таможни приходится более половины - 37 дел. Не обидно за державу.

P.S. Упомянутые бренды рекламой не считать.