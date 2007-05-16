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Кольский засор

№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Иван РОДИОНОВ, Киров ]

Кольский засор

 46 т мазута находится на борту судна «Териберка», затопленного в Кольском заливе аж в 1993 году.

 

 СРАЗУ четыре иска предъявила прокуратура Мурманской области по поводу незаконного затопления судов в акватории Кольского залива. Похоже, что ставшие ненужными корабли здесь начали топить все кому не лень. Вернее - лень их утилизировать. В результате уже начинаются проблемы с судоходством в акватории.

 В результате проверок выяснилось, что в районе залива, находящегося в зоне ответственности Мурманского морского рыбного порта, 19 августа 2002 г. затоплено судно «На­дежный», владельцем которого является ООО «Катти-Сарк».

 А затопленное в 1993 г. судно «Териберка» затрудняет подходы судов к причалам. При этом на его борту находится около 46 т мазута.

 Также в течение более двадцати лет администрация порта не принимала никаких мер к судовладельцу - обществу с ограниченной ответственностью «Баренц Сейд» по вопросу поднятия судна «Алтай», пущенного на дно в 80-х годах.

 Нахождение данных судов в Кольском заливе может привести к аварии с другими судами, загрязнению окружающей среды и гибели биологических ресурсов.

 Мурманский транспортный прокурор обратился в суд и по­требовал обязать администрацию порта поднять 4 затонувших судна. Три исковых заявления удовлетворены в полном объеме. Еще один иск пока рассматривают в суде.

 

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