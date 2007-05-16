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Контракт… с самим собой

№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Иван РОДИОНОВ, Киров ]

Контракт… с самим собой
 Директор леспромхоза зарабатывал тем, что, скупив по дешевке имущество вверенного ему госпредприятия, сдавал его в аренду… этому же леспромхозу.

 ОРИГИНАЛЬНОЕ ноу-хау из ряда подобных разработал и освоил и.о. директора федерального госпредприятия «Унинский леспромхоз» (Кировская область) Александр Ходырев, представший недавно перед судом.

 Все началось с того, что накопилась столь существенная задолженность по налоговым платежам, что фискальным ведомством было принято решение об аресте имущества (в основном - техники) леспромхоза - с расчетом на его дальнейшую продажу, что позволило бы покрыть задолженность предприятия перед казной. Смекнув, что из сложившейся ситуации можно извлечь персональную выгоду, предприимчивый директор не стал дожидаться, когда столь весомый капитал (общая рыночная стоимость арестованной техники превышала 2 млн. руб.) уйдет в чужие руки.

 Быстро подсуетившись, он организовал собственную частную фирму ООО «Унинский леспромхоз», в которой стал в одном лице и руководителем, и единственным учредителем, и вообще единственным сотрудником. Эта фирма, собственно, и вызвалась выкупить из-под ареста движимое имущество госпредприятия. И вот, дейст­вуя от имени этого новоявленного ООО, Александр Борисович приватизировал леспромхозовское имущество - несколько грузовиков КамАЗ, лесовозов «Урал», тракторов, прицепов и лесоперерабатывающих станков - по остаточной стоимости (при аресте она была описана именно по такой, а не рыночной стоимости) - за 260 тыс., то есть аж в десять раз дешевле ее реальной цены, дав, соответственно, указание экономистам и бухгалтерам вверенного ему госпредприятия перевести эти  КамАЗы, «Уралы» и прочую технику с баланса ФГУП на баланс ООО, став таким образом единоличным собственником еще вчера казенного имущества.

 Дальше - больше. Капитал, как изве­стно, не должен лежать мертвым грузом. И потому столь удачно свалившееся на него имущество оборотистый руководитель госпредприятия, он же частный бизнесмен, тут же и заставил работать, извлекая из него прибыль. Причем за клиентом, который бы желал разместить в его фирме выгодный заказ на аренду ее имущества, далеко ходить не пришлось. Эту технику глава новоиспеченного ООО стал сдавать во временное пользование своему же, то есть государственному, леспромхозу, который в результате той сделки остался без собственной техники, и потому, хочешь - не хочешь, должен был, чтоб продолжать работу, где-то ее арендовать.

 В соответствующих контрактах между ООО и ФГУП в качестве представителя обеих сторон, заключающих договор об аренде, фигурировало таким образом одно и то же лицо - А.Б. Ходырев, директор ООО, и А.Б. Ходырев, руководитель ФГУП. То есть, по этим договорам, Александр Борисович как руководитель гос­предприятия списывал средства с его казенных счетов и отдавал их самому себе как главе частной фирмы. Словом, делал, что называется, деньги из воздуха. За весь период деятельности этой лавочки, покуда стараниями правоохранительных органов она наконец не «накрылась», доход фирмы (то бишь самого Александра Ходырева) от такой аренды составил свыше 130 тыс. рублей.

 После того как столь оригинальным бизнесом Александра Борисовича заинтересовалась прокуратура, ему было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса - о злоупотреблении должностными полномочиями и легализации (отмывании) доходов от незаконно нажитого имущества.

 Разумеется, угодив под следствие, а затем и под суд, он выдвинул в свое оправдание и кое-какие контраргументы: мол, действовал исключительно в интересах вверенного ему госпредприятия - чтоб имущество при распродаже за налоговую недоимку не ушло куда-нибудь на сторону, вынужден был обратить оное в свою собственность. А если, дескать, и получал доходы от аренды, так все эти деньги шли на покрытие издержек - на уплату того же транспорт­ного налога да на дорогое техобслуживание всех этих «Уралов», КамАЗов, тракторов и станков.

 Тем не менее Унинский районный суд все же внял доводам следствия, усмотрев в действиях обвиняемого очевидный криминал (личную прибыль, как ни крути, даже с учетом издержек, он все же получал) и вынес приговор: два года лишения свободы условно, а также штраф в размере 35 тыс. рублей. А незаконно отчужденное Ходыревым имущество госпредпрятия было возвращено в собственность ФГУП «Унинский леспромхоз».

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