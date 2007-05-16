Должники поневоле

Бум потребительских кредитов в России постепенно смещается в высокотехнологичную сферу. Объемы кредитования граждан посредством пластиковых карт выросли в прошлом году на 300%. В то время как объем обычных банковских ссуд россиянам увеличился только на 69%. По прогнозам банковских специалистов, трехзначные темпы роста в данном сегменте будут наблюдаться как минимум до конца следующего года.

КАК полагают эксперты, уже во второй половине 2008 г. количест­во «кредиток» у россиян достигнет 30 млн. штук. В ряды банковских заемщиков вольются миллионы граждан, не слишком искушенных в тонкостях кредитно-денежных операций с пластиковыми картами. К сожалению, это открывает огромные возможности для вооруженных современными технологиями мошенников.

Карта в подарок, долг - в нагрузку

НЕДАВНО в Уральском федеральном округе была поймана целая группа мошенников, состоявшая из служащих почтового ведомства, сотрудников крупного розничного банка и нескольких их знакомых. Они неплохо поживились на том, что банк в подарок рассылал своим клиентам кредитные карты. Почтовики перехватывали заказные письма банка, передавали содержащуюся в них конфиденциальную информацию менеджерам филиала, те активировали карты, а затем отправляли своих знакомых через банкомат снимать деньги. По данным Генпрокуратуры РФ, в общей сложности преступная шайка обчистила уральцев на 10 млн. рублей. Семерым ее участникам уже предъявлены обвинения, а суд санкционировал их арест.

Что делать, получив в подарок кредитную карту в конверте? Если вы не собираетесь пользоваться полученной по почте «кредиткой», самое разумное - незамедлительно вернуть ее банку-эмитенту. Лично. При этом обязательно надо удостовериться, что никаких операций по счету карты не проводилось.

Карточная рыбалка

А В СТОЛИЦЕ мошенники обчистили клиентов крупного иностранного банка. Жительница Ирина М. с радостью оформила кредитную карту, оговорив для удобства возможность получения выписок по карточному счету на электронную почту.

Довольно долго все шло гладко. Ирина регулярно просматривала почту и тщательно сверяла свои чеки с выписками, которые банк ежемесячно отправлял ей по e-mail. Расхождений не было. Но однажды Ирина получила по электронной почте письмо с уже привычным логотипом и заманчивым предложением. Некто, подписавшийся директором по работе с клиентами банка, предлагал молодой женщине принять участие в лотерее. Главный приз - недельная поездка на двоих в Париж. Но чтобы иметь шанс ее получить, надо было, во-первых, зареги­стрироваться на сайте банка, а во-вторых, оплатить карточ­кой разовую покупку на сумму не менее 100 долларов.

Кликнув на ссылку из письма, Ирина ничего подозрительного не обнаружила: привычное оформление сайта, защищенный протокол, никаких просьб указать PIN-код. У женщины просили лишь ввести фамилию, имя, отчест­во, адрес, номер кредитной карты и несколько «ничего не значащих» цифр с ее оборотной стороны - якобы для проверки того, что банк имеет дело с тем, кто действительно дер­жит в руках кусочек пластика с магнитной полосой.

После этой процедуры в банковских выписках вдруг обнаружились неизвест­но откуда взявшиеся расходы на 20,50 и даже на 100 долларов. Да и о лотерее банкиры словно забыли…

Выждав некоторое время, женщина забила тревогу. И только обратившись в банк, она узнала, что стала жертвой так называемого фишинга (англ. phishing, от английских слов fishing - «рыбалка» и phone - «телефон»).

Один из наиболее распространенных приемов фишинга - массовые рассылки элект­ронных писем от имени банков с просьбой в той или иной форме указать персональные данные (номер карты, PIN-код или, как в случае с Ириной, код CVV2). Как правило, в эти письма вставляются ссылки на фальшивые банковские сайты, являющиеся точной копией настоящих. Введя запрашиваемую информацию на таком псевдосайте, клиент банка сам отдает свои деньги в руки преступникам. Кстати, номера карты и кода CVV2 вполне достаточно, чтобы оплатить покупки в некоторых интернет-магазинах.

Как защититься от фишинга? Прежде всего помнить, что банки никогда не рассылают писем с просьбой сообщить персональные данные. Да и вообще не стоит забывать, что Интернет - зона повышенной опасности для владельцев банковских карточек.

Банкомат с секретом

ВЕБ-ДИЗАЙНЕР Петр В. из Санкт-Петербурга полагал, что в свои 32 года достаточно разбирается в Интернете, чтобы не попасться на удочку карточных злоумышленников. Своей кредиткой он не расплачивался даже в проверенных интернет-магазинах, используя ее исключительно для оплаты крупных покупок в универмагах города на Неве.

Но как-то раз во время командировки в Москву Петру срочно понадобились деньги. Стоял громоздкий аппарат в довольно-таки глухом месте, да и клавиатура у него была не совсем обычной. Но время поджимало.

Пожалел он об этом только по возвращении в Санкт-Петербург, где обнаружил, что весь лимит по кредитной карте уже кем-то выбран. И теперь предстоит расплачиваться по долгу, размер которого сопоставим с полугодовым доходом.

В данном случае речь идет о самом высокотехнологичном виде мошенничества - скиммингом (англ. skimming - «снятие сливок»). С магнитной полосы пластиковой карты при помощи специального уст­ройства считывается содержащаяся на ней информация. Как правило, оно крепится к слоту приема карт в банкомате. Одновременно с помощью мини-видеокамеры или специальной накладки на клавиатуру фиксируется PIN-код. Часто такие устройства оснащены автономными портативными передатчиками, способными транслировать украденные данные на расстояние до 200 метров.

В дальнейшем записанные с магнитной полосы данные мошенники эмбоссируют (наносят) на свои пластиковые заготовки. А затем используют дубликаты для получения наличных в банкоматах, чаще всего - в другом городе и даже в другой стране. В случае с дизайнером проверка показала, что деньги с его карты были сняты на Украине.

Стать жертвой скимминга можно и в магазине, и в ресторане, и в кафе. Современные считывающие устройства по габаритам вдвое меньше мобильного телефона, легко прячутся в рукаве официанта или незаметно вкладываются в папку для счета. При этом они могут одновременно хранить данные сотен магнитных полос.

Что можно противопоставить кибермошенникам? Не стоит пользоваться банкоматами, внешний вид которых вызывает подозрения (например, если слот приема карты явно большего размера или необычной формы). При вводе PIN-кода желательно прикрывать клавиатуру рукой и корпусом от посторонних возможных видеокамер. А вообще, наличные по кредиткам надежнее всего получать в банковских офисах.