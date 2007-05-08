Момент просветления
Знаменитый Жигулевский пивзавод стал жертвой больного на голову мошенника
№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Мария КИСЕЛЕВА, Самара ]
В апреле этого года в суде Ленинского района города Самары была поставлена точка в уголовном деле по факту мошенничества в отношении ОАО «Жигулевское пиво». Человек, обманувший пивзавод на полмиллиона рублей, признан невменяемым. Уголовное дело прекращено. Подсудимый направлен на принудительное лечение в психиатрическое лечебное учреждение. А деньги, некогда ему доверенные, пропали без вести.
КАК следует из обвинения, в июле 2001 г. (более точная дата не установлена) бывший председатель общественной организации «Комитет поддержки Президента Российской Федерации по Самарской области» Игорь Комаров прибыл в офис ОАО «Жигулевское пиво», где встретился с генеральным директором предприятия. Представившись председателем общественной организации с громким названием, Комаров предложил руководителю завода принять участие в презентации российских регионов в Сан-Франциско (штат Калифорния, США), которая якобы состоится в конце ноября 2001 года. Визитер был красноречив и сумел убедить директора в необходимости принять участие в презентации.
Подписали договор, согласно которому «комитет обязался устроить встречу и проводы российской делегации, обеспечить проживание в штате Калифорния, а также найти подходящее помещение для проведения презентации». Оформление виз и медицинской страховки для всех участников делегации комитет тоже брал на себя. За обещанные услуги с расчетного счета ОАО «Жигулевское пиво» было переведено 519 176 руб. на счет ООО «Ювинел». После получения денег Комаров исчез из поля зрения руководства завода, старался лишний раз «глаза не мозолить».
Когда стало окончательно ясно, что Комаров обычный мошенник, в правоохранительные органы поступило заявление. В ходе следствия выяснилось, что на момент заключения договора между директором пивзавода и Игорем Комаровым областного комитета поддержки президента не существовало, равно как и фирмы «Ювинел». По решению областного суда комитет был ликвидирован за месяц до начала аферы, а общество с загадочным названием «Ювинел» оказалось фирмой-однодневкой, зарегистрированной по утерянному паспорту. Подпись и печать нотариуса оказались грубой подделкой.
После возбуждения уголовного дела Комаров был арестован, а впоследствии направлен на психиатрическую экспертизу, которую проводили в «Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского» больше двух лет. По мнению экспертов, Комаров страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении. Ему был поставлен диагноз «синдром Кандинского-Клерамбо», наличие которого исключает полную ответственность больного за совершаемые деяния. В связи с этим и было вынесено судебное решение, согласно которому Игорь Комаров освобожден от уголовной ответственности. Гражданский иск о возмещении ущерба ОАО «Жигулевское пиво» также не подлежит удовлетворению. По решению суда Комаров помещен на принудительное лечение в психиатрический стационар.
КОММЕНТАРИЙ
КАК пояснил главный психиатр Самарской области Михаил Соломонович Шейфер, лечение шизофрении может длиться годами. Во время ремиссии больного иногда выписывают из стационара до следующего обострения. В моменты «просветления» такие люди очень деятельны, энергичны, и в них трудно заподозрить больных.
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