Момент просветления

В апреле этого года в суде Ленинского района города Самары была поставлена точка в уголовном деле по факту мошенничества в отношении ОАО «Жигулевское пиво». Человек, обманувший пивзавод на полмиллиона рублей, признан невменяемым. Уголовное дело прекращено. Подсудимый направлен на принудительное лечение в психиатрическое лечебное учреждение. А деньги, некогда ему доверенные, пропали без вести.

КАК следует из обвинения, в июле 2001 г. (более точная дата не установлена) бывший председатель общественной организации «Комитет поддерж­ки Президента Российской Фе­де­рации по Самарской области» Игорь Кома­ров прибыл в офис ОАО «Жигулевское пиво», где встретился с генеральным директором предприятия. Представившись председателем общественной организации с громким названием, Комаров предложил руководителю завода принять участие в презентации российских регионов в Сан-Франциско (штат Калифорния, США), которая якобы состоится в конце ноября 2001 года. Визитер был красноречив и сумел убедить директора в необходимости принять участие в презентации.

Подписали договор, согласно которому «комитет обязался устроить встречу и проводы российской делегации, обеспечить проживание в штате Калифорния, а также найти подходящее помещение для проведения презентации». Оформление виз и медицинской страховки для всех участников делегации комитет тоже брал на себя. За обещанные услуги с расчетного счета ОАО «Жигулевское пиво» было переведено 519 176 руб. на счет ООО «Ювинел». После получения денег Комаров исчез из поля зрения руководст­ва завода, старался лишний раз «глаза не мозолить».

Когда стало окончательно ясно, что Комаров обычный мошенник, в правоохранительные органы поступило заявление. В ходе следствия выяснилось, что на момент заключения договора между директором пивзавода и Игорем Комаровым областного комитета поддержки президента не существовало, равно как и фирмы «Ювинел». По решению областного суда комитет был ликвидирован за месяц до начала аферы, а общество с загадочным названием «Ювинел» оказалось фирмой-однодневкой, зарегистрированной по утерянному паспорту. Подпись и печать нотариуса оказались грубой подделкой.

После возбуждения уголовного дела Комаров был арестован, а впоследствии направлен на психиатрическую экспертизу, которую проводили в «Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского» больше двух лет. По мнению экспертов, Комаров страдает хроническим психическим расстрой­ством в форме параноидной шизофрении. Ему был поставлен диагноз «синдром Кандинского-Клерамбо», наличие которого исключает полную ответственность больного за совершаемые деяния. В связи с этим и было вынесено судебное решение, согласно которому Игорь Комаров освобожден от уголовной ответственности. Гражданский иск о возмещении ущерба ОАО «Жигулевское пиво» также не подлежит удовлетворению. По решению суда Комаров помещен на принудительное лечение в психиатрический стационар.



КОММЕНТАРИЙ

КАК пояснил главный психиатр Самарской области Михаил Соломонович Шейфер, лечение шизофрении может длиться годами. Во время ремиссии больного иногда выписывают из стационара до следующего обострения. В моменты «просветления» такие люди очень деятельны, энергичны, и в них трудно заподозрить больных.