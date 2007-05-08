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Менталитет уходит в зону

№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]

Менталитет уходит в зону

  Сразу после праздников по России прокатилась волна арестов среди офицеров милиции. За решеткой оказались один генерал, три полковника и один подполковник милиции. Из разных городов РФ.

200 тысяч за погоны

 ПРАВЫ те милицейские чины, которые на обвинения СМИ о коррумпированности и криминализации МВД отвечают просто: «Чего вы от нас хотите - мы же сколок общества. Ваше зеркальное отражение».

 Иногда это и в самом деле оказывается так. Есть, например, сложившийся стереотип о том, что милиционеры взятки берут. Это не совсем так. Они их иногда еще и дают. Почти как простые люди. Такой уникальный случай был зафиксирован в Уральском федеральном округе. Здесь сотрудники местного управления Генпрокуратуры России из отдела по расследованию особо важных дел 2 мая передали в Тюменский областной суд уголовное дело против руководителя ГУВД области Василия Стафеева и бывшего милиционера Артура Маркаряна. Их обвиняют в попытке дать взятку.

 Задержали их еще 29 ноября прошлого года в аэропорту «Рощино» Тюмени. Стафеев тогда передал Маркаряну 200 тыс. долл. для передачи неустановленным лицам, которые за такую сумму должны были решить вопрос о присвоении Стафееву генеральского звания.

 Кому предполагалось передать деньги, выясняется.

Китайская «крыша»

 А В ХАБАРОВСКОМ крае Ме­ж­дународный день солидарности трудящихся всех стран зам­начальника УВД полковник Андрей Малов и подполковник Виктор Парфенов отмечали в следственном изоляторе.

 Заместителю начальника Хабаровского управления внутренних дел предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. «Пострадавшие» именно за эту самую солидарность, как могли, помогали заезжей китаянке рубить в России лес и отправлять его в Китай. Дело было так…

 В конце апреля гражданка Китайской Народной Рес­публики Линь Чунься хотела вывезти из России на свою историческую родину немного дров. А точнее - 305 кубометров древесины стоимостью более полумиллиона рублей.

 Порубка была незаконной, как и перевозка. По крайней мере никаких документов на материалы не было. Китаянку вместе с древесиной, которую перевозили 12 машин-лесовозов, поймали сотрудники районного ОВД и возбудили уголовное дело.

 Об успешной операции своих коллег узнал заместитель начальника Хабаровского УВД по экономической безопасности полковник Малов. Вместе с начальником оперативно-розыскной части управления Парфеновым они истребовали дело из РОВД к себе в управление, где Парфенов подготовил материалы о прекращении дела, а Малов их утвердил. Линь Чунься получила российский лес обратно.

 Когда местная прокуратура узнала об этом, то возбудила уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Парфенов и Малов были заключены под стражу.

Генерал впал в детство

 А НАЧАЛЬНИКА ГУВД Волго­градской области генерала милиции Михаила Цукрука арестовали прямо в праздничный день - 1 мая. Задержали его в больнице, где генерал лечил потрепанное на службе сердце. По версии обвинения, по указанию Цукрука, за 249 тыс. руб. из федерального бюджета в неврологическом отделении №6 специально для генерала была оборудована палата повышенной комфортности. Видно, нервы у него были ни к черту! А вот серд­це оказалось здоровым. Когда врачи это выяснили, следователи переселили Цукрука из больничной палаты в СИЗО.

 Одним из главных эпизодов обвинения стал повышенный интерес генерала к детскому оздоровительному комплексу «Дубки». Именно здесь Цукруку захотелось устроить гостевой домик, к строительству которого он, по мнению прокуратуры, незаконно привлек спонсоров. Сами «Дубки» были на балансе ГУВД и должны были обслуживать милицейских детей. Но гостевой домик Цукрук устроил исключительно для себя.

 Словом, шиковал, по мнению прокуратуры, не в меру. Даже свою квартиру заставлял мыть уборщика из ГУВД.

 Вообще, генерал любил так называемые привлеченные средства. Его обвиняют в том, что он дал незаконное указание подчиненным о сборе денег с коммерческих фирм и отдельных предпринимателей для ремонта в экзаменационных отделах ГИБДД Волгограда.

 А за это начальник отремонтированного ГИБДД полковник Флорид Сали­мья­нов преподнес своему руководителю ГАЗ-21 (почти как у Путина) за 100 тыс. рублей. Обвинение считает, что это была взятка.

 Кстати, Салимьянова тоже арестовали. По версии следст­вия, с сентября по ноябрь 2006 г. он получил от подчиненных взятки «за покровительство по службе» на общую сумму более 300 тыс. рублей. И еще полковника обвинили в мошенничестве - взял у своих подчиненных в долг 110 тыс. рублей. А отдавать не захотел.

 Оба дела ведет следственное управление областной прокуратуры.

 Представители МВД РФ, пожелавшие остаться неизвестными, сообщили корреспонденту «АН», что «в Уголовном кодексе нет такой статьи, как «незаконное привлечение спонсоров». Такой добровольно-принудительный способ финансирования различных проектов широко развит в стране и используется даже на самых высоких уровнях. И что теперь - всех сажать? Скорее всего, арест генерала связан с какой-то политической игрой, которая происходит в регионе. Почти одновременно был арестован мэр Тольятти. А такие игры - это уже не прерогатива МВД».

КОММЕНТАРИЙ

 КАК сообщили корреспонденту «Аргументов неделi» в Департаменте собственной безопасности МВД РФ, ничего в серии этих арестов нет - идет будничная, планомерная работа по очист­ке рядов министерства от коррупционеров и взяточников. Но, судя по тем обвинениям, которые предъявлены фигурантам дел, сегодня за решетку можно упрятать практически всех руководителей милиции в регионах. Да и в столице, наверное, тоже.

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