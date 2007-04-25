Подданный Бангладеш хотел подкупить офицера ФСБ
В Архангельской области арестовали гражданина со звучным именем Хокуе Мд. Анамула
№ 17(51) от 26.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ЭТОТ подданный Народной Республики Бангладеш хотел переселить в Россию других подданных этой страны, а также соседей из Пакистана и Индии. Такое стремление можно было бы назвать похвальным и подчеркнуть повышение привлекательности бизнес-климата в РФ, если бы не одно НО… Привезти сюда иностранцев Хокуе хотел незаконно. В Архангельске он собирался получить подложные документы, предоставляющие право иностранцам проживать в России. Для этого хотел подкупить за 500 долл. офицера местного управления ФСБ. Такая сумма была обещана за оформление каждого иностранца. Не тут-то было! При передаче денег Хокуе Мд. Анамул был задержан.
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