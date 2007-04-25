Адвокат из Воронежа не сумел защитить себя от ножа недовольного клиента

В ОФИС к защитнику пришел его бывший клиент Игорь Канищев вместе с товарищами. Они все вместе с помощью побоев и ударов ножом выразили недовольство профессиональной деятельностью Новохатского.

В 2006 г. Канищева судили за управление машиной в пьяном виде и на полтора года лишили прав. Тогда подсудимый решил обжаловать приговор и обратился за помощью к адвокату Новохатскому. Тот подготовил жалобу, отправил ее по инстанциям, но приговор все равно оставили в силе. Вот Канищев и расстроился.

Сергей Новохатский лечится в больнице, а Канищева с друзьями ищут.