Адвокат из Воронежа не сумел защитить себя от ножа недовольного клиента
В Воронеже совершено нападение на адвоката Сергея Новохатского
№ 17(51) от 26.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]
В ОФИС к защитнику пришел его бывший клиент Игорь Канищев вместе с товарищами. Они все вместе с помощью побоев и ударов ножом выразили недовольство профессиональной деятельностью Новохатского.
В 2006 г. Канищева судили за управление машиной в пьяном виде и на полтора года лишили прав. Тогда подсудимый решил обжаловать приговор и обратился за помощью к адвокату Новохатскому. Тот подготовил жалобу, отправил ее по инстанциям, но приговор все равно оставили в силе. Вот Канищев и расстроился.
Сергей Новохатский лечится в больнице, а Канищева с друзьями ищут.
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