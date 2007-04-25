Задержан владимирский депутат, обвиняемый в заказном убийстве
Владимирский депутат Дмитрий Казнин арестован за организацию убийства
№ 17(51) от 26.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ПО ВЕРСИИ прокуратуры Владимирской области, депутат Казнин, являясь одновременно директором рынка «Тандем», организовал убийство своего партнера по бизнесу. Киллеру он заплатил 10 тыс. долларов. 15 мая 2006 г. партнер Казнина был убит наповал выстрелами из пистолета «Вальтер».
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