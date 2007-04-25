Путь к квартире лежал через сердце

ПО СЛОВАМ старшего помощника прокурора Брянской области Людмилы Сергеевой, следственная группа провела более 50 обысков, допросила более 100 свидетелей и собрала 20 томов доказательств преступлений «черных риелторов». Уголовное дело передано в суд.

Банда, состоящая из четырех мужчин и одной женщины, искала одиноких алкоголиков, живущих в неприватизированных квартирах. Затем у будущей жертвы появлялась целая компания новых друзей - они приносили спиртное, вручали деньги и дорогие подарки. На пике стремительно развивавшихся дружеских отношений преступники делали предложение, от которого отказаться их новый приятель уже не мог: надо было прописать в квартиру «одного хорошего человека». После этого, «обмыв» прописку, хозяин квартиры получал смертельную инъекцию - ему вводили сердечные гликозиды. Подобные препараты вызывают острую сердечную недостаточность, а обнаружить их при обычных патологоанатомических исследованиях крайне сложно. Поэтому всем погибшим ставили диагноз «алкогольная кардиомиопатия», а квартиры переходили в собственность членов преступной группы. Всего следователи располагают данными о четырех убийствах, совершенных по такой схеме, хотя, возможно, преступлений было гораздо больше.

Крайне изощренно преступники избавились от родственников одной из потенциальных жертв. В квартире с Николаем Зеленцовым жила племянница Ольга и двое ее детей. Племянница тоже была неравнодушна к спиртному и, соответственно, постоянно испытывала нужду в деньгах. Во время застолий женщину убедили, что можно решить все ее проблемы, продав ребенка. Затем информацию о матери, которая ищет покупателей на своих детей, сумели донести до сотрудников УБОП при УВД Брянской области. Милицейская операция разоблачила «корыстную мать», кадры оперативной съемки, запечатлевшие факт торговли детьми, показывали все федеральные телеканалы - Ольгу осудили, детей отдали в приют. Путь к захвату квартиры был расчищен руками милиционеров и журналистов. Далее по привычной схеме - укол, приватизация квартиры и ее продажа…