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«Братки» в белых воротничках

Организованная преступность России трансформируется, пытаясь соответствовать требованиям рынка

№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]

«Братки» в белых воротничках
«Пузырь» после задержания (оперативная съемка)

  По данным Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПТ) МВД РФ, сейчас в России около 450 организованных преступных формирований (ОПФ). Общая их численность - порядка 12 тыс. человек.

Дай миллион!

 НО, СКОРЕЕ всего, их гораздо больше. В делах, которые передаются в суды, все чаще звучит формулировка о созданных организованных преступных группах. Но речь идет вовсе не о «быках», наряженных в спортивные костюмы и украшенных золотыми гайками и цепями. Все чаще о вполне благовидных чиновниках, клерках и так называемых топ-менеджерах.

   За 7 дней, прошедших после прошлого выпуска «Аргументов неделi», в стране было зафиксировано сразу несколько крупных дел, которые относятся к так называемой беловоротничковой преступности. В понедельник, к примеру, Мосгорсуд приговорил сотрудника Центробанка Алексея Мишина и Олега Алексеева из Федеральной налоговой службы к восьми и десяти годам лишения свободы за получение взятки в миллион долларов. Алексеев занимался вопросами налогообложения банков и других кредитных организаций. Вместе с Мишиным он потребовал от председателя Совета директоров одного из московских банков 1 млн. долларов США за действия в интересах банка по освобождению от требований налоговых органов. 17 октября 2005 г. Алексеев был задержан при получении наличных в гостинице «Балчуг Кемпински Москва». Мишин осужден за пособничество в получении денег.

   В принципе, по бандитским понятиям, эта парочка занималась банальным вымогательст­вом, угрожая прикрыть бизнес. Только не коммерческой палатки.

Инвестиции в новые технологии

 КАК МНЕ объяснили в ДБОПТ, оргпреступность теперь сильно отличается от той, что была 10-15 лет назад. Криминальные лидеры и активные участники «бригад» стремятся вкладывать средства в бизнес, идут во власть.

   Это подтверждают и сами бывшие «братки». Они так активно стесняются своего прош­лого, что даже при намеке о нем (тем более в СМИ) прибегают к услугам адвокатов, угрожая газетам солидными исками.

   Тем не менее, в приватных беседах один из лидеров ОПГ рассказывал нашему корреспонденту, что большинство из бывших представителей силовых структур (его преследователей) теперь довольно активно сотрудничают с его бизнесом. Одни - на рабочих местах в своих ведомствах, другие превратились в бизнесменов. «А из одного так ничего и не получилось - спился от того, что состряпанное им дело провалилось в суде, сейчас трудится швейцаром в ресторане».

   Часть прибыли от своего бизнеса, вполне официального (поэтому мы не называем его в газете), эти люди вкладывают в наиболее перспективные виды криминала. «Подкармливают» компьютерных программистов, помогают подрастающему поколению поступать в юридические и милицейские учебные заведения. В дальнейшем - продвигаться по служебной лестнице с помощью своих людей в правоохранительных органах.

   Показательным примером на прошлой неделе стало кассационное слушание в Саратовском областном суде дела в отношении студента Ивана Максакова, продавца-консультанта Александра Петрова и оператора-наладчика авиа-железнодорожных касс Дениса Степанова. С начала 2003 г. они, совместно с подельниками, разработали компьютерные вирусные программы и через Интернет забросали ими несколько тысяч компьютеров по всему миру. Затем организовали атаки на сайты британских букмекерских компаний «Canbet Sports Bookmakers Ltd», «Веtinternet.com PLC», «Stanley Racing Limited», «Ads Dot Com», «The Sporting Exchange Ltd», «Blue Square Ltd», «British Sky Broadcasting», «Eurobet UK Limited», «Sportingbet EMEA». В результате, Web-страницы компаний были отключены от сети. В то же время на электронную почту пострадавших злоумышленники направили письма с требованиями передачи им денег, угрожая продолжением атак. Компания «Canbet Sports Bookmakers Ltd» перевела 40 тыс. долларов США на указанные в письмах счета. По следам этого перевода и удалось выйти на преступников. Приговор (8 лет лишения свободы каждому и 100 тыс. рублей штрафа) остался в силе. Только вот организаторы этого мероприятия не установлены, а на тех, что известны, не хватает доказательной базы.

«Пузырь» оказался на улице

   ЕСЛИ оргпреступность и дальше будет так активно развиваться в этих направлениях, криминальной верхушке либо придется повышать свой образовательный уровень, либо отходить от дел. Кстати, недавно в Москве был задержан вор в законе Хизир Акбулатов (он же - «Пузырь»). По словам оперативников, взяли его за то, что он пытался продать 40 г. гашиша на Кутузовском проспекте.

   И это человек, который, по данным МВД, относится к наиболее влиятельным фигурам «воровского» мира Северо-Кавказского региона, осуществляет контроль за деятельностью преступных группировок Кабардино-Балкарской Республики, поддерживает связи с лидерами и авторитетами криминальной среды в Центральном, Северо-Западном и Сибирском федеральных округах. Имеет пять судимостей в период с 1980 по 1992 гг. за кражи и вымогательства.

   - И чтобы такой человек на улице торговал наркотиками? - поинтересовался я у борцов с оргпреступностью.

   - Ну вот, видите, до чего докатился… - ответили представители ДБОПТ.

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