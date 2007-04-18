REGNUM сообщает
№ 16(50) от 19.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]
В РЕЗУЛЬТАТЕ прокурорской проверки в Тульской области была выявлена масса нарушений. Они связаны с выдачей органами ГИБДД дубликатов водительских удостоверений. Об этом на своей пресс-конференции 12 апреля сказал прокурор Тульской области Вячеслав Ханжин.
Например, прокурором города Донской в МРЭО ГИБДД при ГОВД в ходе проверки было выявлено 6 фактов выдачи водительских удостоверений как утраченных лицам, лишенным права управления транспортными средствами.
В ходе проверки были установлены факты составления сотрудниками ОГИБДД Донского ГОВД протоколов об административных правонарушениях в отношении умерших лиц. Так сотрудники ГИБДД демонстрировали свою «активную деятельность». По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.
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