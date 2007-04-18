//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал

REGNUM сообщает

№ 16(50) от 19.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]

REGNUM сообщает

В РЕЗУЛЬТАТЕ прокурорской проверки в Тульской области была выявлена масса нарушений. Они связаны с выдачей органами ГИБДД дубликатов водительских удостоверений. Об этом на своей пресс-конференции 12 апреля сказал прокурор Тульской области Вячеслав Ханжин.

 Например, прокурором города Донской в МРЭО ГИБДД при ГОВД в ходе проверки было выявлено 6 фактов выдачи водительских удостоверений как утраченных лицам, лишенным права управления транспортными средствами.

 В ходе проверки были установлены факты составления сотрудниками ОГИБДД Донского ГОВД протоколов об административных правонарушениях в отношении умерших лиц. Так сотрудники ГИБДД демонстрировали свою «активную деятельность». По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Эксперт считает, что США будут грозить войной с Россией на территории Европы

Эксперт считает, что США будут грозить войной с Россией на территории Европы

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал доклад Института исследований в сфере безопасности Евросоюза и Оборонного колледжа НАТО о перспективах сотрудничества альянса и ЕС.

//В мире

Министр инфраструктуры Украины Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой и поднимет над Владивостоком украинский флаг

Министр инфраструктуры Украины Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой и поднимет над Владивостоком украинский флаг

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой и поднимет украинский флаг над Владивостоком. Он прокомментировал высказывание президента Франции.

//В мире

Мария Захарова высказалась по поводу желания министра Омельяна воодрузить флаг Украины во Владивостоке

Мария Захарова высказалась по поводу желания министра Омельяна воодрузить флаг Украины во Владивостоке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу желания украинского министра Владимира Омельяна водрузить флаг Украины во Владивостоке.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Основная причина протестов в том, что подрастающая молодежь не знает не то что истории, но и даже недавнего прошлого

Основная причина протестов в том, что подрастающая молодежь не знает не то что истории, но и даже недавнего прошлого

//Наука

В США раскритиковали робота "Федора"

В США раскритиковали робота "Федора"

Роботы помогут человечеству в освоении космоса, однако они никогда не смогут полностью заменить людей. Так считает бывший астронавт NASA Скотт Келли, более года проживший на МКС.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара

Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что зависимость мира от доллара США как резервной валюты сопряжена с крайним риском и предложил выбрать альтернативой новую электронную валюту.

//Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в ближайшее время публично расскажет о своей болезни

Анастасия Заворотнюк в ближайшее время публично расскажет о своей болезни

Актриса Анастасия Заворотнюк в ближайшее время публично расскажет о своей болезни. Концертный директор актрисы Стас Христов рассказал, что сейчас он ведет переговоры с одним из ведущих телеканалов.

//Шоу-бизнес

Рок-музыкант Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом

Рок-музыкант Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом

Рок-музыкант Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом. 68-летний российский актер, поэт и радиоведущий находится в реанимации. Сегодня появилось сообщение об отмене ближайших концертов исполнителя.

//В мире

Известный телеведущий заявил, что похудел благодаря "диете Елизаветы II"

Известный телеведущий заявил, что похудел благодаря "диете Елизаветы II"

Известный британский журналист и бывший ведущий популярного автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон рассказал сотрудникам СМИ, что ему удалось похудеть, соблюдая диету королевы Елизаветы II.

//Новости партнеров

//В мире

Порошенко проигнорировал празднование Дня независимости Украины

Порошенко проигнорировал празднование Дня независимости Украины

Бывший президент украинского государства Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.

//Политика

Ангела Меркель прибыла в Биарриц на саммит G7

Ангела Меркель прибыла в Биарриц на саммит G7

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 24 августа, прибыла во французский Биарриц на саммит Группы семи (G7). Перед стартом мероприятия политик планирует провести встречу с президентом Франции Макроном.

//Новости СМИ2

//В мире

В Крыму оценили сравнение Зеленским полуострова с похищенным ребенком

В Крыму оценили сравнение Зеленским полуострова с похищенным ребенком

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина днем в субботу, 24 августа, прокомментировала сравнение президентом Украины Владимиром Зеленским Крымского полуострова с "похищенным ребенком".

//Политика

Макрон проводит встречу с Трампом во Франции

Макрон проводит встречу с Трампом во Франции

//Культура

В Москве похоронили актрису Александру Назарову

В Москве похоронили актрису Александру Назарову

В субботу, 24 августа, в Москве простились с народной артисткой России Александрой Назаровой. В театре им. Ермоловой, где работала актриса, сообщили, что ее похоронили на Троекуровском кладбище.

//Происшествия

В Нью-Йорке мужчину насмерть раздавил лифт

В Нью-Йорке мужчину насмерть раздавил лифт

В Нью-Йорке причиной смерти местного жителя стал лифт. Как сообщает ABC News, трагедия разыгралась, когда американец выходил из кабины. Двери начали закрываться, однако лифт неожиданно рухнул вниз.

//Общество

Ученые нашли главный секрет успеха карьеристов

Ученые нашли главный секрет успеха карьеристов

Психологи сумели определить причину мотивации успешных людей. Это не жадность, но названная черта характера, как правило, относится к негативным.

//Политика

Дональд Туск предложил пригласить на саммит G7 Украину

Дональд Туск предложил пригласить на саммит G7 Украину

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не может согласиться с предложением пригласить РФ обратно в G7, призвав подумать над идеей позвать на следующую встречу Украину - как гостя.

//Новости партнеров

//Наука

Стыковка "Союза" с МКС перенесена на понедельник

Стыковка "Союза" с МКС перенесена на понедельник

Специалисты Центра управления полетами отказались от намерения вторично попытаться состыковать станцию и корабль в субботу, поэтому стыковка космического корабля "Союз" с МКС перенесена на понедельник.

//Метеоновости

На Сочи движется мощный шторм

На Сочи движется мощный шторм

На территории курортного города Сочи в период с 18:00 24 августа до 18:00 25 августа пройдет сильнейший дождь с грозой. Ожидается усиление ветра, местами порывы будут достигать 12-15 м/с.

//В мире

При Зеленском власти уже похвастались ростом зарплат в три раза

При Зеленском власти уже похвастались ростом зарплат в три раза

Минималка выросла в три раза, средняя заработная плата увеличилась вдвое. Таковы данные украинского Министерства социальной политики. Ведомство опубликовало отчет.

//Общество

В Москве на проспекте Сахарова развернули флаг-рекордсмен

В Москве на проспекте Сахарова развернули флаг-рекордсмен

Флешмоб "Флаг-рекордсмен" в честь дня российского триколора прошел в российской столице на проспекте Академика Сахарова в субботу, 24 августа. Участники развернули полотно из 2 тысяч маленьких флагов.

//Шоу-бизнес

Анфиса Чехова недавно встречалась с Анастасией Заворотнюк. В основном говорили о детях и еде

Анфиса Чехова недавно встречалась с Анастасией Заворотнюк. В основном говорили о детях и еде

Анфиса Чехова несколько месяцев назад, в середине весны встречалась с Анастасией Заворотнюк на одном из мероприятий в Ереване. Она не заметила никакого подозрительного пореза на шее Насти.

//Здоровье

Ученые рассказали, почему бодибилдеры могут быть умнее аспирантов

Ученые рассказали, почему бодибилдеры могут быть умнее аспирантов

Человек может стать умнее благодаря физическим упражнениям. Таковы результаты исследований американских антропологов из университета Аризоны. Они опубликованы в журнале «Trends in Neurosciences».

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Опубликовано предсказание Тамары Глобы о России после Путина и новом президенте
2

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
3

На Украине придумали способ заставить Россию «пожалеть» о присоединении Крыма
4

Политолог раскрыл причину ненависти украинцев к присоединившемуся к России Крыму
5

На Сочи движется мощный шторм

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры