REGNUM сообщает

В РЕЗУЛЬТАТЕ прокурорской проверки в Тульской области была выявлена масса нарушений. Они связаны с выдачей органами ГИБДД дубликатов водительских удостоверений. Об этом на своей пресс-конференции 12 апреля сказал прокурор Тульской области Вячеслав Ханжин.

Например, прокурором города Донской в МРЭО ГИБДД при ГОВД в ходе проверки было выявлено 6 фактов выдачи водительских удостоверений как утраченных лицам, лишенным права управления транспортными средствами.

В ходе проверки были установлены факты составления сотрудниками ОГИБДД Донского ГОВД протоколов об административных правонарушениях в отношении умерших лиц. Так сотрудники ГИБДД демонстрировали свою «активную деятельность». По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.