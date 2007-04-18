В Читинской области убит офицер ФСБ

Прокуратура Читинской области направила на днях в суд материалы уголовного дела об убийстве оперативника регионального управления ФСБ Александра Овсянникова.

В ДЕКАБРЕ прошлого года офицер госбезопасности вышел на след незаконных рубщиков леса. Он вел наблюдение за ними до лесоприемного пункта, а когда древесину начали разгружать, Овсянников попытался задержать троих нарушителей. Как позже выяснилось, ими оказались Дмитрий Першиков, Сергей Иншин и Вячеслав Григорьев.

Лесорубы были настолько пьяны, что их не остановило даже удостоверение сотрудника ФСБ, они напали на Овсянникова. Началась драка, в которой у Овсянникова выпал из руки пистолет. Офицера повалили на землю и избивали ногами. А Григорьев подобрал оружие Александра и нажал на спусковой крючок. Но выстрела не последовало, поскольку пистолет был на предохранителе. Тогда он нанес Овсянникову несколько смертельных ударов по голове. Прихватив с собой заряженный пистолет, Григорьев с места происшествия убежал, а Иншин и Першиков загрузили тело в автомобиль убитого, увезли к селу Жимбир, где попытались сжечь в стоге сена. Через два дня подозреваемые были задержаны.

Кроме убийства Дмитрия Першикова обвиняют в хищении чужого имущества, а Иншина и Григорьева - в хищении и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.