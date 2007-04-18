В Тюменской области сотрудник МЧС убил и утопил в проруби троих человек

В Тюменской области передано в суд дело на сотрудника местного управления МЧС Артема Чакряна и двух его подельников. Они утопили в проруби трех человек.

ЧАКРЯНУ очень хотелось улучшить свои жилищные условия. На одной с ним лестничной площадке в соседней двухкомнатной квартире жила вместе с престарелой матерью и гражданским мужем Лилия Кащеева. У женщины, которая нигде не работала, были серьезные проблемы с день­гами, накопились большие долги по квартплате. И тогда сосед предложил обменять с доплатой ее муниципальное жилье на менее комфортное.

Лилия согласилась и отдала ему не только свой собственный паспорт, но и паспорт матери. Старушку г-н Чакрян выписал якобы в связи с ее переездом на новое место жительства хотя она оставалась по старому адресу. А в паспорте Кащеевой появился штамп о заключении брака с гражданином Чакряном Артемом, который после фиктивного брака прописался в ее квартире.

Юридически оформив свои права, Чакрян решил освободить жилплощадь от настоящих хозяев. На помощь он позвал местных жителей Акима Попова и Сергея Прищепу. 28 января 2006 г. они втроем пришли в квартиру Кащеевой. Попов был переодет в милицейскую форму. Старушку связали веревкой, а Лилию с ее сожителем заковали в наручники. Всех троих вывезли на берег реки Туры и утопили в проруби, привязав к ногам по пудовой гире.