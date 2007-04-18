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Возбуждая уголовные дела против Б.Березовского, Генпрокуратура выходит на расследование убийства Листьева

№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]

Возбуждая уголовные дела против Б.Березовского, Генпрокуратура выходит на расследование убийства Листьева

   16 апреля Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в Великобританию направлен официальный запрос с просьбой о лишении Бориса Березовского статуса политического беженца и его экстрадиции в Россию. А сам олигарх подчеркивает в западных СМИ, что является сторонником «бескровной смены режима».

Между тем сюжет телеканала «Россия» о том, что Борис Березовский получил политическое убежище в Англии незаконно, вызвал у того бурную реакцию. Он пригрозил подать на канал в Лондонский суд, если до 19 апреля не последует опровержения. Но на всякий случай заодно поинтересовался у властей Бразилии - не выдадут ли его России в случае чего.

Экспортер революции

   В РОССИИ тем временем возобновили дело «Аэрофлота» об отмывании денег беглым олигархом. Здесь за Березовским тянется целый шлейф трагедий и преступлений, которые не раскрыты до сих пор.

   На прошлой неделе «английский сиделец» снова взбудоражил западную общественность очередным интервью. На это раз для The Guardian, где сообщил, что финансирует некоторых людей из окружения президента Владимира Путина, вместе с которыми готовит революцию.

   И в очередной же раз по этому поводу («незаконное свержение власти») Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

   Правда, вряд ли кто в России всерьез отнесся к «подкупу окружения Путина». Денег у этих людей, может, и поменьше, чем у олигарха, чье состояние сейчас оценивается примерно в 2 млрд. долларов. Зато у них есть то, чего нет у него, - доступ к власти. А к ней он пробирался, оставляя на своем пути могилы людей, которые в свое время довольно тесно с ним сотрудничали.

Зачистка АвтоВАЗа

   ВО ВТОРОЙ половине 1990-­х гг. сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ попытались провести крупную акцию, аналогов которой не было. Они на несколько месяцев взяли под контроль АвтоВАЗ. Главным дилером автопредприятия был ­ЛогоВАЗ Березовского. В Тольятти были стянуты силы специалистов со всей России, но только не местных. Они выяснили, что сеть полубандитских дилерских контор так плотно оккупировала производство легковушек, что к реальной стоимости машины добавлялось еще не менее тысячи долларов. И эта прибыль шла в карманы оргпреступности, в том числе представителям так называемой солнцевской ОПГ. Одно время ее руководителем был вор в законе Тимофеев (Сильвестр).

   Солнцевские вели войны с другими ОПГ, главным образом с чеченской группировкой, за лидерство на авторынке в Южном порту. Но вдруг в этих конф­ликтах появился некий мудрый советчик и 50 млн. рублей. Этот человек и его деньги якобы выступили посредниками в строительстве нового авторынка столицы. Специально для солнцевских. Войны прекратились, а солнцевские начали безболезненно торговать легковушками с ­АвтоВАЗа.

   А борцы с оргпреступностью выявили 65 заказных убийств в дилерских разборках. Большинст­во не раскрыто. Потом сверху поступила команда: разбирательства прекратить. И все заморозили. А позже все собранные уникальные материалы погибли при пожаре в здании самарского УВД. Причина возгорания - поджог.

   Затем произошла загадочная смерть замдиректора АО «ЛогоВАЗ» Михаила Гафта. По официальной версии руководства «ЛогоВАЗа», Гафт, забыв ключи от квартиры, попытался проникнуть домой с балкона верхнего этажа, но сорвался и разбился насмерть. Однако милицейские дознаватели утверждают, что в момент падения Гафта с балкона шестого этажа его жена находилась дома и он мог спокойно войти в квартиру нормальным путем - через дверь.

Реклама и телевидение

   УШЕЛ из жизни и Сильвестр. Его взорвали в центре Москвы в собственном «мерседесе». Кстати, помимо повышенного интереса к банковскому и нефтяному бизнесу, перед смертью Тимофеев вкладывал деньги и в телевизионные проекты. Говорят, что в свое время поддерживал и перспективный «Взгляд».

   Березовский тоже активно интересовался телевидением. И приближающимися выборами 1996 года. Новый гендиректор ОРТ Владислав Листьев даже не успел разобраться в финансовой кухне доставшегося ему ведомства. 1 марта 1995 г. журналист был убит в подъезде своего дома двумя выстрелами в спину.

   По заявлению Березовского, «…через два часа после происшествия в штаб по раскрытию преступления поступил факс, в котором говорилось, что основным подозреваемым следует считать меня. 3 марта в Дом приемов ЛогоВАЗа прибыла группа 6-­го отдела РУОП в сопровождении автоматчиков. Один из следователей заявил, что «Березовского мы все равно посадим», когда «слетит его кремлевская крыша».

   После гибели Листьева финансовые потоки от рекламы на ОРТ стал контролировать соратник Березовского Бадри Патаркацишвили.

   25 января 1996 г. в Москве выстрелами в грудь и голову в своей квартире был убит директор рекламного агентства «Время - вперед!», продюсер многих телепередач Олег Слабынько, который работу на телевидении совмещал с автомобильным бизнесом.

   8 мая 1997 г. ушел из жизни Анатолий Курочкин, первый заместитель управляющего делами ОРТ. Когда в выходной день он ехал на дачу, в районе подмосковной Икши его машину слегка задели. Курочкин вышел на дорогу и тут же был сбит следующим сзади авто. По подсчетам аналитиков, при потенциале ежегодных доходов от рекламы в 300-400 млн. долл. в статью доходов ОРТ попадали не более 100 млн. долларов США.

Заподозрить невозможно

АКМАЛЯ Саидова, заместителя полномочного представителя правительства России в Чечне, похитили 29 сентября 1998 г. в Грозном. 3 октября на границе Чечни и Ингушетии обнаружен его труп.

   В июле 2000 г. в реанимации 1-­й городской больницы им. Пирогова скончался президент Конфедерации народов Кавказа Юсуп Сосламбеков. Он был смертельно ранен возле подъезда своего дома в Теплом Стане, где снимал квартиру с женой и деть­ми. Неизвестный произвел пять выстрелов, каждый из которых, по словам врачей, мог привести к летальному исходу. После тяжелой операции Сосламбеков прожил ровно неделю и умер, не приходя в сознание.

   Американский журнал «Форбс» определил в 1997 г. состояние Березовского в 3 млрд. долларов. Пол Хлебников, главный редактор русскоязычного издания этого журнала, в своей книге о Березовском «Крестный отец Кремля» писал: «…люди, соприкасавшиеся с олигархом, с завидным постоянством при разных обстоятельствах уходили из жизни, когда заподозрить самого Березовского просто невозможно». А в интервью говорил, что руководство журнала решило его вместе с семьей спрятать на время. Хлебникова убили в Москве на улице Докукина, выпустив очередь из автомата с близкого расстояния. 11 пуль попали в журналиста. Стрельба длилась не более 20 секунд. Убийство Хлебникова, казалось бы, раскрыто, но, получив оправдательный приговор, обвиняемые на возобновленные слушания приходить не стали. Сейчас они находятся в розыске.

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