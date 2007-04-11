Налет на миссию ООН

В МИНУВШУЮ субботу несвоевременное ограбление произошло в Гальском районе Абхазии. Там была ограблена миссия ООН как раз за три дня до того, как должны состояться закрытые консультации Совета Безопасности этой международной организации по проблеме решения грузино-абхазского конфликта.

Четверо неизвестных в масках проникли в дом, где остановились представители ООН, унесли деньги, ценные вещи и мобильные телефоны. За сопротивление избили владельца дома и его невесту.

Официальные власти Абхазии не дают комментариев случившемуся до окончания расследования, но обращают внимание на участившиеся в последнее время факты незаконного перехода границы со стороны Грузии представителями молодежных экстремистских организаций. Кроме того, Абхазии совершенно ни к чему «терять лицо» перед важным этапом решения конфликта, особенно учитывая, что на закрытые консультации Совета Безопасности ООН абхазской делегации не были выданы визы.