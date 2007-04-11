Ограбление по-питерски

ПРЕСТУПЛЕНИЕ было совершено 5 апреля на Московском проспекте города. Объехав десять обменных пунктов валюты, принадлежащих «Восточно-Европейской финансовой корпорации», инкассаторы собрали почти 14 млн. руб. и везли их сдавать.

По словам ограбленных, к их машине подошли неизвестные, угрожали оружием, потом надели на инкассаторов наручники и закрыли в багажном отделении. Проехав несколько кварталов, бандиты пересели в другую машину и скрылись с деньгами.

По основной версии следствия, к преступлению наверняка был причастен либо кто-то из сотрудников корпорации, либо люди, которые знали график сбора денег в «обменниках» и маршруты следования броневика с выручкой.

Так и оказалось. При обыске у одного из «пострадавших» охранников из ЧОП «Баязет» дома нашли 1,3 млн. рублей.

Как сообщают в ГУВД Санкт-­Петербурга, ограбление было инсценировано самими инкассаторами. Оба охранника задержаны.