Сардельки с ртутью

КАК сообщили в местной прокуратуре, 57-летний житель районного центра пос. Арсеньево Тульской обл. нашел в сардельках вещество, похожее на ртуть. Ртуть и есть - подтвердили в лаборатории судебной экспертизы.

Выяснили, что производитель этой «колбасной» продукции под названием «сардельки «Обнинские» - ЗАО «ОМК Варвикс» Калужской области. Их бедняга купил в магазине частного предпринимателя ЧП «Карабекова», расположенного в пос. Центральный Арсеньевского района. Возбуждено уголовное дело.

Похожее случилось в Омске, где 29 марта отравился маложирным кефиром один из местных жителей. В напитке тоже была ртуть. Опасный кефир сняли с продажи, проверили завод-изготовитель, а заодно и квартиру потерпевшего, но следов жидкого металла не нашли. Производители продуктов в таких случаях обычно выдвигают версию, что их продукцию пытаются скомпрометировать конкуренты.

В середине марта в Чите ртуть нашли в сигаретах «Парламент». Юноша купил пачку, закурил сигарету, и ему стало плохо. Надломил ее и увидел шарик ртути. Купил другую пачку в том же киоске - тот же результат. В результате милиционеры изъяли 119 пачек.

В конце прошлого года в Самарской обл. ртуть нашли в коробке с шоколадными конфетами «Медунок». Там, слава богу, продавщица решила продегустировать товар перед тем, как его выставить на прилавки. Откусила конфетку и почувствовала себя ужасно. Специалисты нашли в конфетах ртуть.

Как говорят медики, симптомами отравления ртутью являются: необоснованное волнение, выраженная сосудистая реакция, покраснение лица, усиление сердцебиения, дрожь в руках и ногах, увеличение щитовидной железы, постоянные головные боли, бессонница и депрессия.