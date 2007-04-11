Бывший следовательГенпрокуратуры СССР В. Калиниченко раскрыл методику поимки сексуальных маньяков

Еще не успела утихнуть боль о похищении и убийстве в Красноярске пятилетней Полины Мальковой, еще одна трагедия, теперь уже в Новгородской области. Здесь в Демянском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства 6-­летнего мальчика. Между тем еще 40 лет назад в СССР были разработаны методики раскрытия таких преступлений. Они применяются сейчас во всех цивилизованных странах. Кроме России…

Их никто не похищал?

В ПОСЕЛКЕ Лычково Новгородской обл. мальчик пропал 1 апреля 2007 года. Ушел гулять и не вернулся домой.

3 апреля в милицию обратилась встревоженная воспитательница детского сада, а 4 апреля около кладбища было обнаружено тело ребенка с повреждениями на голове. В 50 м от места обнаружения ребенка найден труп его собаки.

Один из чиновников МВД РФ в приватной беседе сказал мне: «Какой еще всплеск похищений детей? С чего вы взяли?» Выходит, опять во всех этих трагедиях журналисты виноваты? Тем временем родители Полины Мальковой, родители ее однофамильца, убитого год назад в том же Красноярске, родители пропавших и убитых там же в 2005 г. пятерых школьников ждут от следствия результатов. Люди ждут от правоохранительных органов защиты для своих детей. А не сентенций, которые были озвучены некоторыми так называемыми следователями: «Пятеро школьников просто сбежали из дома. Их никто не похищал».

Самая страшная версия

- ПРИ расследовании таких преступлений нельзя отмахиваться, нужно всегда брать в расчет самую страшную версию, - говорит Владимир Калиниченко, в прошлом следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР. Еще в 1978 г. он на результатах практической работы показал, как можно бороться с таким криминалом. - И в Красноярске, и в Новгородской обл. как будет идти расследование? Пойдут по психушкам, по тюрьмам.

Преступления против детей очень трудно раскрывать, и причин тому множество. Трудно прежде всего потому, что сексуальные маньяки - это пациенты, скорее всего, не психиатров. Их заболевания лежат в области психопатии и сексологии. Прежде чем совершить убийст­во, они, как правило, совершают несколько попыток, которые заканчиваются неудачно.

И здесь мы сталкиваемся с другой проблемой, - говорит Калиниченко, - такие заявления милиция обычно не регист­рирует, чтобы избежать «висяков». А того же Чикатило можно было поймать и раньше, и не было бы 43 трупов. Он же сам просился, чтобы его остановили.

Методики Калиниченко оперативники отрабатывали в Запорожье и ряде других регионов СССР.

Обязательно должны быть неудачные нападения

- КАЖДЫЙ раз перед следователями должен стоять вопрос - кого мы ищем. Каждая болезнь имеет свою клиническую историю, анамнез, пока она не перерастает в преступление. То есть искать нужно людей, которые страдают определенной формой сексуального извращения - то ли педофилией, то ли геронтофилией. В Запорожье прошла серия убийств детей, девочек от четырех до семи лет. Когда было совершено очередное изнасилование пятилетней девочки, я сумел ее разговорить. Важно было снять информацию не только о приметах, но и о поведении преступника. Три часа мы с ней говорили, и она мне сказала: «Когда дядя снял брюки, я здесь, на бедре, увидела белочку». Я понял, что речь шла о татуировке…

География совершения преступлений по городу была разная. Но понятно, что действовал один человек. Мы разработали специальную анкету, под грифом «Совершенно секретно» внедряли ее в УВД. Оперативники в прокуратурах и судах поднимали все уголовные дела в соответствии с этой анкетой, даже отказные, за 10-15 лет.

Часть людей запустили в психиатрическую больницу к сексологам, но там столкнулись с другой проблемой, под названием «врачебная тайна». Нам отказали в помощи. Но в результате все же попалась карточка, в которой фигурировал человек, 10 лет назад изнасиловавший девочку. Он был арестован, следст­вие шло больше года, и доказать его вину не смогли. Но в особых приметах была эта татуировка. Его мы и задержали. Остальное было делом техники.

Не было и нет до сих пор централизованного учета подобных преступлений. Хотя компьютеры есть, возможность систематизировать подобную информацию тоже есть. Нужно создать в МВД специальную группу для ее анализа, но этого не делается. Можно было столько преступлений предот­вратить!

Генетика - продажная девка империализма!

- ОДНАЖДЫ серия изнасилований и убийств старушек была зарегистрирована на периферии, - вспоминает Калиниченко, - три села рядом. Приезжих почти нет. Искали всех, кто страдал сексуальными извращениями. Выявили парня по фамилии Литвиненко, которого неоднократно ловили односельчане при совершении актов зоофилии. Но к тому моменту, когда мы проводили проверку, он уже умер. Не разбираясь в генетике, я понимал, что существует какая-то природная предрасположенность. И мы начали проверять семью Литвиненко. Выяснилось, что у него есть брат. В дни убийств и изнасилований он приезжал к родителям. Когда его взяли, он раскололся…

Я поинтересовался у Калиниченко, существует ли в отечественной практике методика, подобная американской. По ней логово преступника можно вычислить чуть ли не с помощью геометрии.

- Какие американцы! - воскликнул Владимир Иванович. - Это методика Леонида Видонова, еще начала 60-­х годов!

Происшествие

ВО ВТОРНИК из Подмосковья пришло сообщение еще об одной трагедии - в Люберецком районе Московской области убита 10­-летняя Настя Бутенкова из поселка Томилино. Ее нашли между этажами черной лестницы ее дома. Девочка была еще жива, но врачи не смогли ее спасти от травм, несовместимых с жизнью. Повреждения очень похожи на те, которые были нанесены Полине Мальковой из Красноярского края. Специалист по серийным убийцам, психиатр-криминалист Михаил Виноградов не исключает, что убийства 5­летней Полины и Анастасии Бутенковой мог совершить один и тот же человек.