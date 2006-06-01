Осторожно, вещи испаряются!

Сегодня московское метро стало не только главным транспортным средством в городе, но и зоной криминала. Ежедневно в столичный метрополитен спускаются в среднем 9 млн. человек, и каждый из них – потенциальная жертва злоумышленника.

В СОВЕТСКИЕ время, когда начиналось строительство метрополитена, прежде всего, заботились о том, чтобы наша подземка была самой красивой в мире. Затем все больше стали заботиться об удобстве. Но, как выяснилось, интересы красоты и комфорта далеко не всегда совпадают с интересами безопасности, которые теперь вышли на первый план. Метрополитен уязвим не только для нашествия воров и хулиганов, но и для террористов. Столичный сабвей сегодня превратился в такую структуру, которую сложно охранять.

Вагоны – это «белые пятна» на теле метро. Камеры видеонаблюдения пока установлены только в 20 составах, курсирующих по кольцевой линии. Обеспечивать безопасность в вагонах должны сотрудники криминальной милиции в штатском. Они производят до 70% всех задержаний в метро. Недавно оперативники 4-го отдела УВД на Московском метрополитене за руку поймали «пачкающего» вора, который совершил уже несколько краж в подземке. Преступник мазал жертве краской спину или рукав, потом сам же помогал ей отряхнуться – и заодно проверял, что лежит в карманах.

Но, к сожалению, сотрудника в штатском не посадишь в каждый вагон или даже состав. Этим обстоятельством активно пользуются мошенники. В полупустых вагонах они обчищают карманы пьяных и тех, кому посчастливилось уснуть. Сначала злоумышленник толкает жертву, чтобы убедиться, крепко ли она спит. Если в вагонах есть другие пассажиры, то это движение совершается так, чтобы сосед по скамейке завалился на преступника. Потом, громко возмущаясь, он спокойно опустошает карманы спящего.

Кроме того, небезопасно стоять с мобильным телефоном, карманным компьютером в руках или сумочкой наперевес около дверей. В последнее время участились преступления, когда злоумышленник в последний момент перед закрытием дверей вырывает у жертвы личные вещи и бросается вон из вагона. Поезд трогается – и у вора есть верных 2–3 мин., пока состав доедет до следующей станции, для того чтобы скрыться. Подобные преступления, к сожалению, успешны в большинстве случаев. Преступник может проколоться только на том, что окажется не в состоянии скрыть свои эмоции, и у эскалатора его остановит милиционер.

Платформы. Именно на перроне метро «Пушкинская» был убит студент Ваган Абрамянц. Преступникам удалось убежать с платформы, хотя, по официальным данным, система видеонаблюдения, установленная в подземке, покрывает всю площадь станции – и происшествие не могло остаться незамеченным. Сейчас по этому делу продолжается следствие. В среднем 1–2 раза в день люди падают на рельсы. А иногда им помогают упасть: недавно задержан маньяк, пытавшийся таким образом убить молодую девушку.

В зале станции тоже не всегда можно чувствовать себя защищенным. Однажды я выходила через центральную лестницу станции метро «Библиотека им. Ленина». На ступеньках сидела девушка, которой внезапно стало плохо. Вот уже в течение 20 минут она мешала пассажирам спускаться и подниматься по лестнице. Полбеды, что никто из «доблестных» москвичей ей не помог. Но за это время к девушке не подошел ни один служитель метро. Ближайшего человека в форме, согласившегося помочь, я нашла уже наверху, за турникетами.

Чтобы сделать связь сотрудников милиции и пассажиров оперативной, на станциях было решено установить информационные терминалы (высокие красно-синие колонны с кнопками «тревога» и «справка», которые к концу 2006 г. будут смонтированы уже во всей подземке). Их устанавливают в местах наибольшего скопления народа. С одной стороны, такое положение колонн экстренного вызова обеспечивает доступ к ним максимальному количеству людей. С другой, пассажиры никогда наверняка не знают, где именно искать «кнопку SOS» – и по старинке начинают в голос звать милицию или пытаться набрать «02» с мобильного.

5 правил поведения

В МЕТРО будьте собраны и сосредоточены. Особенно – в часы пик и поздним вечером, когда совершается большая часть преступлений.

Если беда случилась в вагоне, свяжитесь с машинистом. Он вызовет милицию.

В вагоне лучше не носить рюкзак за плечами. Держите сумочку двумя руками. На эскалаторе вешайте пакеты на ту руку, которой держитесь за поручень. Не подходите близко к краю платформы. В вагоне не стойте у дверей

Если вам предстоит перевозить в метро большие суммы денег, лучше класть их не в сумку и не в карман, а в специальные кошельки, которые надеваются под одежду на пояс или на шею.

Если вы стали жертвой злоумышленника, обязательно обратитесь в милицию или к сотруднику метрополитена. Нельзя допустить, чтобы преступники чувствовали безнаказанность своих действий.

Информирует специалист

АЛЕВТИНА Белоусова, сотрудник Управления внутренних дел на Московском метрополитене:

– Количество зарегистрированных в метрополитене преступлений увеличилось. В этом году УВД на Московском метрополитене привлекло к уголовной ответственности более 120 карманников, более 70 человек, совершивших грабежи и разбойные нападения, 90 мошенников. С начала года раскрыто 8 эпизодов незаконного хранения и перевозки оружия и боеприпасов, из незаконного оборота изъято 747 единиц боеприпасов и пистолет ТТ.

Мы работаем над тем, чтобы улучшать систему охраны порядка в метро. К привычным мерам (патрулирование в метрополитене, деятельность сотрудников в штатском) добавляются новые. В частности, организована работа единого ситуационного центра, где установлены мониторы, на которых сотрудники отсматривают изображения со всех камер на станциях метро. Наша работа уже стала более прозрачной за счет организации на нескольких станциях метро стеклянных комнат милиции.

Криминальная статистика

ЗА 4 месяца нынешнего года в метро зарегистрировано более 1300 преступлений (на практике их совершается значительно больше, потому что далеко не каждый пострадавший обращается в милицию). В суд передано 407 дел.