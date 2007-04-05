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Бизнес на яйцеклетках

Торговля генетическим материалом становится распространенной во многих странах мира, Россия не исключение

№ 14(48) от 05.04.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Олег УТИЦИН ]

Бизнес на яйцеклетках

 Недавно стало известно, что в Воронеже, в одной из лучших клиник репродуктивного здоровья были украдены яйцеклетки. Пациентка, делавшая там ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), утверждает, что ее использовали как донора яйцеклеток без ее согласия. Женщина подала заявление в прокуратуру, в настоящее время оно рассматривается в местном РУВД.

 Диагноз, с которым она обратилась в клинику, - бесплодие, обусловленное мужским фактором. Это означает, что взятые у нее яйцеклетки будут оплодотворять донорской спермой в лабораторных условиях, а затем подсаживать в матку женщины. В результате забора яйцеклеток врачи сообщили женщине, что удалось получить 16 штук отличного качества, но по документам числилось 12.

 Сколько яйцеклеток было получено на самом деле, определить практически невозможно, так как процесс изъятия яйцеклеток из женского организма никак не контролируется. Этот факт на руку тем, кто не прочь заработать.

 Дело в том, что на самом деле стать донором  яйцеклеток может далеко не каждая женщина. Во-первых, необходимо наличие хотя бы одного ребенка. И абсолютное физическое здоровье. Во-вторых, чтобы стать донором, необходимо сдать большое количество анализов. А самое главное, организм не каждой женщины способен выработать более трех-пяти яйцеклеток. В противном случае женщина не подходит под донор­скую программу.

 Украденные яйцеклетки предоставляются как донорские другим пациенткам. Так, например, ЭКО в российских клиниках стоит от 35 до 50 тыс. рублей, а ЭКО с донорской яйцеклеткой клиники - от 50 до 90 тыс. рублей. Следовательно, предоставляя пациентке украденные яйце­клетки для одной процедуры ЭКО, можно получить от 10 до 20 тыс. рублей. Бизнес на женских яйцеклетках считается весьма прибыльным.

 В России это первый скандал, связанный с проблемой воровства яйцеклеток. В то же время в Европе подобный инцидент был отмечен в 2000 году в Израиле. Гинекологов нескольких клиник репродукции за воровство яйцеклеток у своих пациенток привлекли к уголовной ответственности. Тогда этот скандал широко обсуждался в местной прессе.

  Специалисты считают, что темпы воровства яйцеклеток могут расти, если не будет установлен контроль над процессом забора генетического материала

 

 

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