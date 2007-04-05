Мода на яды растет

На этот раз на телеканале «Россия» был показан со спины бывший сотрудник спецслужб некий Петр. Ему Борис Абрамович обещал чуть ли не 40 миллионов фунтов стерлингов, если он даст показания англичанам, будто госбезопасностью ему поручено убить Березовского авторучкой, заправленной ядом.

Торги с «Петром» начинал ныне покойный беглый офицер ФСБ Александр Литвиненко, предлагая вначале всего лишь какой-то миллион фунтов. «Петр» постоянно отказывался, даже когда сумма выросла до 40 млн. В конце концов, «Петра» напоили психотропным чаем и записали на магнитофон его признания в покушении на Березовского. А потом, когда на суде в Лондоне решался вопрос об экстрадиции олигарха, Литвиненко и предоставил эту запись.

«Петр» молчал до тех пор, пока в Лондон не прибыла делегация Генпрокуратуры. Перед встречей по требованию Березовского представителей российских правоохранительных органов тщательно обыскали, чтобы те не пронесли в Скотленд-Ярд оружие и яды. А после беседы Березовский пообщался с представителями СМИ и в очередной раз некорректно повел себя по отношению к собеседникам из Генпрокуратуры. По его словам, три с половиной часа из четырехчасовой беседы они интересовались не подробностями убийства Литвиненко, а личными счетами Бориса Абрамовича, а также финансовым состоянием покойного.

Очевидно, для того чтобы подчеркнуть причастность Березовского к гибели Литвиненко, по телевидению и было устроено интервью с вышеназванным «Петром». «Аргументы неделi» опознали этого человека давно. Еще в декабре прошлого года (№31) наш постоянный автор Андрей Калитин сообщал:

«...А Саша Литвиненко... все и организовал. Нашел случайно подвернувшегося под руку некоего господина Владимира Теплюка, которого для начала познакомил со «всемогущим олигархом», якобы готовым оказать тому финансовую помощь. А затем «подставил» этого Теплюка так, что все британское законодательство содрогнулось... Березов­ский, Литвиненко и вся их немногочисленная свита в один голос заявили, что «человек в сером костюме» (а Теплюк почему-то другого не носил, так уж вышло) - не кто иной, как агент Службы внешней разведки. И приехал он в Лондон с одной-единственной целью - убить олигарха по заданию Кремля. И даже привез с собой ручку, начиненную ядом неизвестного происхождения (ох уж эти яды!), но в последний момент передумал. Мол, смелости не хватило, да и олигарх весьма обаятельным человеком оказался».

По некоторым данным, денег от Березовского Теплюк так и не получил - ни пенса. И английская полиция не арестовала его как несостоявшегося киллера. По словам адвоката Александра Голдфарба, друга Литвиненко, в полицию Теплюка они сами сдавали не раз, потому что он наскучил окружению олигарха с прось­бой заплатить денег за то, что не отравил Березовского, и своими нудными рассказами про отравленные авторучку и зажигалку, которые должны стать орудиями преступления. Кстати, эти предметы тоже никто не видел.

А вот западные СМИ чуть ли не утверждают, что именно показания Теплюка о покушении на Березовского стали решающим фактором в предоставлении последнему политического убежища в Великобритании.

Таким образом, по одной из версии российского расследования убийства Литвиненко, мотивация причастности Березовского к этому преступлению - он хотел избавиться от свидетелей незаконного получения политического убежища в Англии. Литвиненко мертв. Теплюк по телевидению тоже выразил опасение за свою жизнь.

Заинтересуется ли такой версией правосудие в Великобритании?..