«Поповские» киллеры

В Ставрополье

эту группировку называют «бандой Попова». Житель Пятигорска Валерий Попов, по мнению следствия, начал формировать свою команду в 1999 году. В нее вошли около 30 человек.

Первым делом они пытались взять под контроль такие рынки, как «Предгорье» и «Людмила». Почувствовав сопротивление руководства - директоров Игоря Андреева и Юрия Тимошенко, их попросту убили. В 2004 году «поповским» поступил заказ на ликвидацию депутата краевой думы, директора кондитерской фабрики «Экон» Анатолия Плющенко.

К тому времени группа уже была хорошо вооружена и дисциплинирована. Мало того, как уже сейчас установило след­ствие, у них были довольно тесные связи с представителями местных силовых структур.

Жертвами банды киллеров становились не только бизнесмены, но и государственные служащие. Юрий Прачев, советник ставропольского губернатора по безопасности, вместе со своим охранником был расстрелян во дворе своего дома летом 2005 года.

По версии следствия, бандиты причастны и к убийству федерального инспектора аппарата представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.

На вооружении банды имелись автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатка.

Валерий Попов и шесть членов банды арестованы, еще пятеро объявлены в международный розыск.