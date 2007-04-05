«Поповские» киллеры
№ 14(48) от 05.04.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Олег УТИЦИН ]
В Ставрополье
эту группировку называют «бандой Попова». Житель Пятигорска Валерий Попов, по мнению следствия, начал формировать свою команду в 1999 году. В нее вошли около 30 человек.
Первым делом они пытались взять под контроль такие рынки, как «Предгорье» и «Людмила». Почувствовав сопротивление руководства - директоров Игоря Андреева и Юрия Тимошенко, их попросту убили. В 2004 году «поповским» поступил заказ на ликвидацию депутата краевой думы, директора кондитерской фабрики «Экон» Анатолия Плющенко.
К тому времени группа уже была хорошо вооружена и дисциплинирована. Мало того, как уже сейчас установило следствие, у них были довольно тесные связи с представителями местных силовых структур.
Жертвами банды киллеров становились не только бизнесмены, но и государственные служащие. Юрий Прачев, советник ставропольского губернатора по безопасности, вместе со своим охранником был расстрелян во дворе своего дома летом 2005 года.
По версии следствия, бандиты причастны и к убийству федерального инспектора аппарата представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
На вооружении банды имелись автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатка.
Валерий Попов и шесть членов банды арестованы, еще пятеро объявлены в международный розыск.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес